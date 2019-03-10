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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان:

همکاری دولتمردان در اجرای طرح‌های ملی و ترافیکی اصفهان ضروری است

همکاری دولتمردان در اجرای طرح‌های ملی و ترافیکی اصفهان ضروری است

اصفهان - رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نیازمند همکاری دولتمردان در طرح‌های ملی و ترافیکی حمل و نقل در اصفهان هستیم تا پروژه‌های عملیاتی پیشرو به نتیجه مطلوبی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: اصفهان به عنوان شهری با فضاهای سبز گسترده‌ای شناخته می‌شود که با وجود چالش برای زاینده رود مشکل پیدا کرده است، پس باید نسبت به کاشت درختان مقاوم و کم مصرف حساس شویم، برخی درختان مانند کاج در افسردگی شهروندان مؤثر هستند.

وی افزود: شهرداری امکان برگزاری بزرگداشت چهارشنبه سوری خانوادگی همراه با برنامه فرهنگی برای مردم فراهم کند و مردم به درختان در این روز احترام بگذارند.

بازارهای روز نیازهای ضروری مسافران را با کیفیت تأمین کنند

عضو شورای شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: با توجه به بازگشایی زاینده رود، با حجم بسیاری از مسافران نوروزی مواجه شدیم بنابراین از همه عوامل ستاد نوروزی انتظار داریم که سعه صدر داشته باشند و از سوی دیگر بازارهای روز نیازهای ضروری شهروندان و مسافران را با کیفیت در اختیار همه قرار دهند.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه پایانی سال تمهیدات لازم توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی فراهم شود تا نگرانی‌ها کاهش یابد.

همکاری دولتمردان در طرح‌های ملی و ترافیکی را مطالبه می‌کنیم

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بودجه سال ۹۸ با پیشنهاد شهرداری و با شاخص‌های ویژه نسبت به سال ۹۷ افزایش چشمگیری داشت که تحقق این بودجه با تعامل، همدلی و عزم همگانی اتفاق خواهد افتاد؛ در این راه نیازمند همکاری دولتمردان در طرح‌های ملی و ترافیکی حمل و نقل در اصفهان هستیم تا پروژه‌های عملیاتی پیشرو به نتیجه مطلوبی برسد.

اصغر برشان ادامه داد: اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان یکی از وظایف شهرداری و حق شهروندان است تا عامه مردم از بسیاری از اقدامات شهرداری، سازمان‌ها و حتی شورای اسلامی شهر مطلع شوند بنابراین لازم است بیش از پیش در استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های رسانه‌ای برنامه‌ریزی مطلوب صورت گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه لازم است حقوق و مزایای تمام دستگاه‌های مرتبط با شهرداری بدون هیچ‌گونه تبعیضی پرداخت شده تا باعث نشود کارمندان تقاضای انتقال خود را از سازمانی به سازمان دیگر کنند، ادامه داد: باید در مبادی ورودی اصفهان از نمادهایی استفاده شود که نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی این کلان شهر باشد زیرا این موضوع از ضرورت‌های حوزه اجرایی شهری است که جز در یکی از موارد در دیگر ورودی‌ها به چشم نمی‌آید.

کد مطلب 4564482

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