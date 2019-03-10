نوروزی با نشاط توام با برنامه های متنوع درقزوین تدارک دیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خزایلی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین که روز یکشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: شادابی، پاکیزگی، نزدیک ترین مقصد گردشگری در شعار امسال مورد توجه قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم با همکاری شهرداریر و همه دستگاه‌های اجرایی این موضوع را محقق کنیم.

وی با ارائه گزارشی از برنامه‌های پیش بینی شده در ایام نوروز بیان کرد: جشنواره فرهنگ و اقوام ایرانی، از ۲۷ اسفند ماه آغاز می‌شود و در شهرستان‌ها نیز برنامه‌هایی پیش بینی شده است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

خزایلی گفت: جانمایی مرکز اطلاع رسانی درمبادی ورودی شهر، نصب دو کیوسک اطلاع رسانی و نصب جهت نمای بناهای تاریخی، استقبال از اولین مسافران نوروزی، اجرای موسیقی محلی در دولت خانه صفوی، شبیه خوانی یا محتوای شاد، وای فای رایگان برای معرفی استان به میهمانان نوروزی، نقالی و شاهنامه خوانی، پخت سمنو، اجرای موسیقی سنتی در عالی قاپو، برگزاری تورهای قزوین گردی با اتوبوس و دوچرخه، برپایی نمایشگاه عکس از جاذبه‌های تاریخی، ورک شاپ خوشنویسی در بناهای تاریخی، باغستان گردی، برنامه‌های شاد برای کودکان از دیگر برنامه‌های نوروزی میراث فرهنگی با همکاری شهرداری در استان است.

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سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: همچنین بازدید مشترک و نظارت بر خدمات گردشگری ویژه ایام نوروز، پیش بینی راهنمای گردشگری از کارهای پیش بینی شده در نوروز است.