هزینه همودیالیز برای بیماران کاملاً رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طاهری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هزینه بیماران همودیالیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد را بیمه‌ها می‌دهند.

وی به راهکارهایی برای محافظت از کلیه اشاره کرد و گفت: بیماری کلیه به عنوان قاتل خاموش عمل می‌کند و بنابراین تأثیر عمیقی روی کیفیت زندگی فرد دارد لذا رسیدن به وزن مناسب و پرهیز از چاقی به کاهش فشار خون و کاهش خطر بیماری مزمن کلیه کمک می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه نیمی از مردمی دیابتی دچار تخریب بافت کلیه می‌شوند، اعلام کرد: خیلی از مردم آگاهند که پرفشاری خون باعث سکته مغزی و حمله قلبی می‌شود، ولی عده کمی از اثرات مخرب فشار خون بالا بر روی کلیه اطلاع دارند، فشار خون نرمال کمتر از ۱۲ روی هشت می‌باشد و فشار خون بیشتر از ۱۳ روی هشت و پایین‌تر از ۱۴ روی ۹ از مراحل قبل از پرفشاری خون محسوب می‌گردد که توصیه به رعایت رژیم غذایی و اصلاح شیوه زندگی می‌شود.

طاهری بیان داشت: فشار خون بایستی به طور منظم مانیتور شود، پرفشاری خون به خصوص اگر همراه بیماری قند و یا افزایش چربی یا بیماری قلبی عروقی باشد باعث آسیب بیشتر کلیه می‌شود.

وی مصرف غذای سالم و کنترل وزن را در جلوگیری از بیماری قند و بیماری قلبی و بیماری مزمن کلیه مؤثر عنوان کرد و اضافه نمود: میزان نمک مصرفی توصیه شده در شبانه روز ۵ میلی گرم است که به اندازه یک قاشق چایخوری می‌باشد، لذا توصیه می‌شود حتی الامکان از مصرف غذاهای رستورانی و آماده پرهیز شود و نمکدان به سر سفره غذا آورده نشود.

عضو هیئت علمی بیان داشت: جهت حفظ سلامت کلیه بایستی آب سالم بنوشید و اگر سابقه سنگ کلیه دارید بقدری مایعات مصرف کنید تا روزانه بیش از ۲ لیتر ادرار داشته باشید.

وی گفت: سیگار جریان خون کلیه را آهسته می‌کند و عملکرد کلیه کاهش می‌یابد، از طرفی سیگار ریسک سرطان کلیه را تا ۵ درصد افزایش می‌دهد، بنابراین ترک سیگار یکی از راه‌های جلوگیری از بروز ناراحتی‌های کلیه است.