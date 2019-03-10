هند از آمریکاخواست درباره استفاده از اف-۱۶ توسط پاکستان تحقیق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه هند از آمریکا خواست تا درباره استفاده اسلام آباد از جنگنده‌های اف -۱۶ و نقض تعهدات پاکستان در این خصوص در تنش‌های اخیر با دهلی نو تحقیق و تفحص کند.

«راویش کومار» (Raveesh Kumar) سخنگوی وزارت خارجه هند در این خصوص گفت: شواهدی دال بر استفاده از موشک هائی که تنها می‌توانند از اف- ۱۶ های پاکستانی شلیک شوند را به رسانه‌ها داده ایم.

وی در این باره افزود: بر این اساس، از آمریکا خواستیم تا درباره استفاده از اف- ۱۶ توسط پاکستان علیه هند و انطباق آن با مفاد قرارداد میان اسلام آباد و واشنگتن تحقیق و تفحص کند.

لازم به ذکر است، پاکستان گزارش‌ها درباره استفاده از جنگنده آمریکایی اف -۱۶ در سرنگونی جنگنده هندی را رد کرده است.