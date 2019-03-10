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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

هند از آمریکاخواست درباره استفاده از اف-۱۶ توسط پاکستان تحقیق کند

هند از آمریکاخواست درباره استفاده از اف-۱۶ توسط پاکستان تحقیق کند

سخنگوی وزارت خارجه هند از آمریکا خواست تا درباره استفاده از اف-۱۶ توسط پاکستان در تنش های اخیر میان دو کشور تحقیق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه هند از آمریکا خواست تا درباره استفاده اسلام آباد از جنگنده‌های اف -۱۶ و نقض تعهدات پاکستان در این خصوص در تنش‌های اخیر با دهلی نو تحقیق و تفحص کند.

«راویش کومار» (Raveesh Kumar) سخنگوی وزارت خارجه هند در این خصوص گفت: شواهدی دال بر استفاده از موشک هائی که تنها می‌توانند از اف- ۱۶ های پاکستانی شلیک شوند را به رسانه‌ها داده ایم.

وی در این باره افزود: بر این اساس، از آمریکا خواستیم تا درباره استفاده از اف- ۱۶ توسط پاکستان علیه هند و انطباق آن با مفاد قرارداد میان اسلام آباد و واشنگتن تحقیق و تفحص کند.

لازم به ذکر است، پاکستان گزارش‌ها درباره استفاده از جنگنده آمریکایی اف -۱۶ در سرنگونی جنگنده هندی را رد کرده است.

کد مطلب 4564487

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