آشنایی رایزنان فرهنگی با فرهنگهای مختلف امری ضروری است/ استقلال طلبی و هویت خواهی باید با اعتماد و اعتقاد تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشوری قدرتمند است که فراتر از مرزهای جغرافیایی حضوری فعال و ارتباط فرهنگی مؤثر داشته باشد، یادآور شد: هر قدر این حضور فرهنگی بیشتر باشد، کشور نیرومندتر خواهد بود .



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اشاره به اینکه جهان اسلام قبل از آنکه در مواجهه با دنیای غرب و به واسطه تهاجم غرب هویت یکپارچه خود را از دست بدهد، بیش از امروز ارتباطات داشته است، تصریح کرد: طی یکی دو قرن اخیر شعاع خیره کننده تمدن غربی چشمها را آنچنان متوجه کرده که تقریباً هیچ چیز دیگری در کنار این تمدن دیده نشده است.



وی در ادامه گفت: متأسفانه ملت‌های مسلمان از یکدیگر اطلاعات بسیار اندکی دارند، در حالی که در کشورهای اسلامی بسیاری از کتابهای فلسفی و رمانها از کشورهای غربی ترجمه شده، حتی بسیاری از کوچه و خیابانها به نام کشورهای اروپایی نامگذاری شده است.



حداد عادل حضور کشورهای اسلامی را متناسب با استقلال و هویت فرهنگی ایران در کشور ما ندانست و گفت: باید در دوران بیداری اسلامی متوجه صدمه‌ ای که به مسلمانان در یکی دو قرن گذشته وارد شده، باشیم و این رشته ‌های از هم گسیخته را ترمیم کنیم .

وی با تأکید بر ضرورت برقراری ارتباط فرهنگی با جهان اسلام، افزود: این خیره شدن انحصاری به دنیای غرب و بی‌اطلاعی مسلمانان از یکدیگر باید جای خود را به یک جهان فرهنگی و سپهر اطلاعاتی در عالم اسلام بدهد.



حداد عادل با اشاره به مسئولیت سنگین رایزنان فرهنگی در برقراری ارتباط میان جهان اسلام، گفت: زبان گفتگو میان ملتها زبان فرهنگی است و ملتها با زبان خاص سیاست و تشریفات مخصوص با هم صحبت نمی‌کنند بلکه با زبان فرهنگی سخن می‌گویند.



وی در ادامه خطاب به رایزنان فرهنگی گفت: شما باید نوعی دیپلماسی عمومی که مخاطب در آن فقط مقامات سیاسی، وزرا و تصمیم گیرندگان دولتی نیستند را انتخاب کنید و در این دیپلماسی به سراغ ملت‌ها بروید و سعی کنید دلهای ملتها را به یکدیگر نزدیکتر کنید.



حداد عادل با اشاره به اینکه رایزنان فرهنگی با ایجاد ارتباطات گسترده و انتقال شناخت و معرفت از ملت خود به ملت دیگر و بالعکس بستر را در دیپلماسی عمومی برای دیپلماسی خاص نهایی فراهم می‌کنند، گفت: بدون فعالیت شما این دیپلماسی نهایی به نتیجه نمی‌ رسد و اگر شما از نظر فرهنگی موفق شدید، شناخت و همدلی میان یک ملت و ملت خود ایجاد کنید، زمینه برای تحرک اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.



رئیس مجلس شورای اسلامی عصر حاضر را عصر بیداری جهان اسلام عنوان کرد و گفت: گزاف نیست که بگوئیم در این بیداری، انقلاب اسلامی ایران و اندیشه‌های امام راحل و رهبری نقش به سزایی داشته است.



حداد عادل افزود: اگر جهان اسلام امروز را با یکصد سال پیش مقایسه کنید، معنای این بیداری بهتر معلوم می‌شود چرا که امروز دیگر آن تسلیم محض دیده نمی‌شود.



وی با تأکید بر اینکه جهان اسلام امروز منتقد جدی تمدن غربی است، گفت: استقلال طلبی و هویت خواهی، امروز شعار سراسر عالم اسلامی است و باید با اعتماد و اعتقاد حکیمانه و خردمندانه این جریان را بشناسیم و آن را تقویت کنیم.



وی رایزنی فرهنگی را کاری دشوار و پیچیده عنوان کرد و افزود: رایزنان فرهنگی باید، هم توده مردم و هم نخبگان را مخاطب خود بشناسند و جداگانه برای هر دو دسته برنامه داشته باشند و لازمه ارتباط این است که رایزنان فرهنگی خود فردی فرهنگی باشند و دائماً خود را از سرچشمه‌های فرهنگی سیراب کنند و علاوه بر فرهنگ ایرانی اسلامی، باید با فرهنگ دیگر کشورها نیز آشنا باشند.



وی تصریح کرد: رایزنان فرهنگی باید دائماً آگاهی و دانایی خود را از فرهنگ اسلام و ایران بیشتر کنند و برای هر کسی حرفی برای گفتن داشته باشند، چرا که یک کشور بزرگ و پهناور معنوی به اندازه کافی سرمایه فرهنگی دارد که شما رایزنان از آن استفاده کنید.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در دورانی که جهان تشنه شنیدن سخن تازه و معنوی است، رایزنان فرهنگی باید بتوانند به عنوان سربازان فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.



ششمین گردهمایی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عنوان "دیپلماسی فرهنگی با نگاهی به رویکرد نوین جهانی به اسلام" از13 تا 17 اسفند ماه از سوی سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرا این سازمان برگزار می‌شود.