تیم ملی شمشیربازی ایران به فینال جام جهانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران امروز در مسابقات جام جهانی ایتالیا موفق شد در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۳ برابر ایتالیا به پیروزی برسد و راهی فینال شود.

تیم ایران متشکل از علی پاکدامن، مجتبی عابدینی و محمد رهبری در این مسابقات ابتدا برابر تیم اسپانیا به پیروزی رسید و سپس با پیروزی مقابل کانادا به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

ایران در مرحله یک چهارم هم توانست تیم قدرتمند مجارستان را با نتیجه ۴۵ بر ۳۷ از پیش رو بردارد.

دیگر تیم فینالیست این رقابت‌ها کره جنوبی است که جدال ایران و کره ساعت ۱۹ به وقت ایران برگزار می‌شود.