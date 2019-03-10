  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۲۰

با غلبه بر ایتالیا؛

تیم ملی شمشیربازی ایران به فینال جام جهانی رسید

تیم ملی شمشیربازی ایران به فینال جام جهانی رسید

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران موفق شد با غلبه بر ایتالیا، به فینال مسابقات جام جهانی راه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران امروز در مسابقات جام جهانی ایتالیا موفق شد در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۴۵ بر ۴۳ برابر ایتالیا به پیروزی برسد و راهی فینال شود.

تیم ایران متشکل از علی پاکدامن، مجتبی عابدینی و محمد رهبری در این مسابقات ابتدا برابر تیم اسپانیا به پیروزی رسید و سپس با پیروزی مقابل کانادا به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

ایران در مرحله یک چهارم هم توانست تیم قدرتمند مجارستان را با نتیجه ۴۵ بر ۳۷ از پیش رو بردارد.

دیگر تیم فینالیست این رقابت‌ها کره جنوبی است که جدال ایران و کره ساعت ۱۹ به وقت ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4564491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها