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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

لاریجانی در دیدار با سفیر جدید ایران در دوشنبه:

توسعه روابط ایران با تاجیکستان در تمامی سطوح ضروری است

توسعه روابط ایران با تاجیکستان در تمامی سطوح ضروری است

رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایران و تاجیکستان روابط حسنه ای با یکدیگر داشته و دارند، گفت: توسعه روابط ایران با تاجیکستان در تمامی سطوح به ویژه اقتصادی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با محمدتقی صابری سفیر جدید ایران در تاجیکستان دیدار و گفت وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به روابط نزدیک بین ایران و تاجیکستان، گفت: تاجیکستان کشور دوست و همسایه ایران است که سابقه تمدنی و زبان مشترکی بین دو کشور وجود دارد.

ایران و تاجیکستان روابط حسنه‌ای با یکدیگر داشته و دارند

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان، با بیان اینکه ایران و تاجیکستان روابط حسنه‌ای با یکدیگر داشته و دارند، افزود: روابط دو کشور در سطوح مختلف به یکدیگر نزدیک بوده و باید از این فضا استفاده کرده تا برخی از سوءتفاهم‌ها رفع شود.

وی با تاکید بر اینکه گسترش همکاری‌های ایران و تاجیکستان در حوزه فرهنگی و آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است، ادامه داد: توسعه روابط ایران با تاجیکستان در تمامی سطوح به ویژه اقتصادی ضروری است.

صابری: تاجیکستان کشوری استراتژیک برای توسعه همکاری‌های همه جانبه با ایران است

محمدتقی صابری سفیر جدید ایران در دوشنبه نیز در این دیدار با بیان اینکه تاجیکستان کشوری استراتژیک برای توسعه همکاری‌های همه جانبه با ایران است، تصریح کرد: از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه روابط دو کشور در تمامی ابعاد استفاده می‌کنم.

کد مطلب 4564493

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