تحقق بخشیدن به عدالت از مهمترین وظایف دستگاه قضائی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پیامی انتصاب آیت الله سیدابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس قوه قضائیه را تبریک گفت.

متن پیام آیت‌الله جنتی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سیدابراهیم رئیسی دامت برکاته

با سلام و تحیت؛

انتصاب جنابعالی را از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان ریاست قوه قضائیه و در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی به شما تبریک عرض می‌نمایم.

تحقق بخشیدن به عدالت، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی از مهمترین وظایف دستگاه قضائی می‌باشد که با توجه به سفارشات هشت‌گانه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در حکم انتصاب و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند جنابعالی در مدیریت‌های پیشین و استفاده از سوابق طولانی قضائی و نیز بکارگیری جوانان صالح و انقلابی و فاضل در دستگاه قضائی، می‌تواند شما را در ایجاد یک تحول قضائی مبتنی بر عدالت یاری نماید.

از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و سایر خدمتگزاران در قوه قضائیه را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌کنم و از زحمات آیت‌الله آملی لاریجانی تقدیر می‌نمایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

احمد جنتی