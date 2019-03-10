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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۹

امیرحسنخانی در گفتگو با مهر:

شکایت از بانک رفاه کارگران در کمیسیون اصل نود بررسی شد

شکایت از بانک رفاه کارگران در کمیسیون اصل نود بررسی شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی شکایت از بانک رفاه کارگران در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا امیرحسنخانی در گفتگو با خبرگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: در این جلسه با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، شکایت فردی درباره وصول نشدن ضمانت نامه بانکی بانک رفاه کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

وی در تشریح این پرونده گفت: ضمانت نامه بانکی یک برگه معتبر است و زمانی که فردی آن را می‌گیرد، ابتدا از بانک مورد نظر استعلام می‌کند و سپس در زمان مقرر شده به بانک مراجعه کرده و آن را وصول می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره توضیحات مسئولان بانک رفاه کارگران درباره این پرونده، تصریح کرد: این مسئولان مدعی بودند که در صدور این ضمانت نامه تخلف بانکی رخ داده است و بر این اساس مقرر شد که موضوع را سازمان بازرسی و بانک مرکزی پیگیری کنند.

امیرحسنخانی تصریح کرد: قرار بر این شد که هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود برای جمع بندی این پرونده و اعلام نظر درباره آن جلسه دیگری را تشکیل دهد.

کد مطلب 4564499
زهرا علیدادی

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