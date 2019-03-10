شکایت از بانک رفاه کارگران در کمیسیون اصل نود بررسی شد

محمدرضا امیرحسنخانی در گفتگو با خبرگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل نود، اظهار داشت: در این جلسه با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، شکایت فردی درباره وصول نشدن ضمانت نامه بانکی بانک رفاه کارگران مورد بررسی قرار گرفت.

وی در تشریح این پرونده گفت: ضمانت نامه بانکی یک برگه معتبر است و زمانی که فردی آن را می‌گیرد، ابتدا از بانک مورد نظر استعلام می‌کند و سپس در زمان مقرر شده به بانک مراجعه کرده و آن را وصول می‌کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره توضیحات مسئولان بانک رفاه کارگران درباره این پرونده، تصریح کرد: این مسئولان مدعی بودند که در صدور این ضمانت نامه تخلف بانکی رخ داده است و بر این اساس مقرر شد که موضوع را سازمان بازرسی و بانک مرکزی پیگیری کنند.

امیرحسنخانی تصریح کرد: قرار بر این شد که هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود برای جمع بندی این پرونده و اعلام نظر درباره آن جلسه دیگری را تشکیل دهد.