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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۶

ظریف:

روابط مستحکم ایران و عراق به سود دو کشور و منطقه است

روابط مستحکم ایران و عراق به سود دو کشور و منطقه است

وزیر امروز خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی از بغداد در آستانه سفر تاریخی روحانی تاکید کرد: روابط مستحکم ما به سود ایران، عراق و منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امروز خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی از بغداد در آستانه سفر تاریخی روحانی تاکید کرد: روابط مستحکم ما به سود ایران، عراق و منطقه است.

وی در این توییت ضمن اشاره به سفر اخیر حسن روحانی در ادامه آورده است: در عراق و پیش از سفر رسمی سه روزه رئیس جمهور روحانی حضور دارم. برنامه‌های این سفر رسمی سطح بالا عبارتند از: دیدار با رهبران سیاسی، دینی، اقتصادی و جامعه مدنی در بغداد، کربلا و نجف چندین توافقنامه برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی. روابط مستحکم ما به سود ایران، عراق و منطقه است.

کد مطلب 4564505

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