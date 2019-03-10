روابط مستحکم ایران و عراق به سود دو کشور و منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امروز خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی از بغداد در آستانه سفر تاریخی روحانی تاکید کرد: روابط مستحکم ما به سود ایران، عراق و منطقه است.

وی در این توییت ضمن اشاره به سفر اخیر حسن روحانی در ادامه آورده است: در عراق و پیش از سفر رسمی سه روزه رئیس جمهور روحانی حضور دارم. برنامه‌های این سفر رسمی سطح بالا عبارتند از: دیدار با رهبران سیاسی، دینی، اقتصادی و جامعه مدنی در بغداد، کربلا و نجف چندین توافقنامه برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی. روابط مستحکم ما به سود ایران، عراق و منطقه است.