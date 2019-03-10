به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، این توافق‌نامه از سوی فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران و محمدرضا کلایی، شهردار مشهد با هدف همکاری مشترک در اجرای چرخه بهره‌وری در شهرداری مشهد و تبدیل این شهرداری به نخستین «شهرداری بهره‌ور» کشور به امضا رسید.

شناسایی شاخص‌های بهره‌وری متناسب با مدیریت شهری، اندازه‌گیری دوره‌ای بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری و بهبود مستمر در همه ارکان و موضوعات مدیریت شهری، توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه مدیریت دانش، تبادل تجارب، توسعه سازمان‌های بهره‌وری محلی، بهره‌وری سبز (GP)، توسعه یکپارچه جوامع محلی، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز طرفین و همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های بهبود بهره وری در شهرداری از دیگر اهداف این توافق‌نامه به شمار می‌آید.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در این جلسه با ابراز خرسندی از اینکه انعقاد نخستین توافق‌نامه در حوزه مدیریت شهری با شهرداری مشهد با توجه به جایگاه ویژه‌ای که این شهر در بین شیعیان جهان دارد، صورت می‌گیرد، گفت: ارتقای بهره‌وری در مدیریت شهری و شهرداری‌ها با توجه به ارتباط مستقیمی که با مردم و زندگی روزمره شهروندان دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است و مدیریت شهری در کشور باید بیش از هر بخش دیگری به ارتقای بهره‌وری توجه داشته باشد.

وی در ادامه به نقش مدیریت شهری به‌عنوان یک دولت محلی اشاره کرد و گفت: از آنجا که شهرداری‌ها علیرغم عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری، همچنان در قامت دولت محلی از اختیارات و مسئولیت‌های قابل توجهی برخوردارند که مدیریت درآمد، سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای، برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد اثربخش منابع و مدیریت هزینه‌ها را شامل می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که سازمان شهرداری خصوصاً در کلان‌شهرها باید به امر بهره‌وری و ارتقای آن به‌عنوان یک نیاز اساسی و غیرقابل اجتناب توجه کرده و به آن بپردازد.

محمدرضا کلایی، شهردار مشهد نیز با بیان اینکه بهره‌وری نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد، خاطرنشان کرد: بهره‌وری علاوه بر اینکه با اصلاح ساختارها می‌تواند در بهره‌وری عوامل کل تأثیرگذار باشد، می‌تواند با ارتقای بهره‌وری منابع انسانی با توجه به حجم نیروی انسانی در شهرداری‌ها نیز نقش بسزایی در اثربخشی فعالیت‌های شهرداری‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به امضای این توافق‌نامه که هدف آن بهبود شاخص‌های بهره‌وری در شهرداری مشهد است، اظهار امیدواری کرد که فرآیند همکاری شهرداری مشهد با سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز بر اساس این توافق‌نامه، یک فرآیند نمونه و بهره‌ورانه بوده و بتوانیم تجارب حاصل را در اختیار دیگر مدیریت‌های شهری و شهرداری‌ها قرار دهیم.

وی همچنین این توافق‌نامه را از منظر همکاری میان دو سازمان که تحت مدیریت مدیران جوان اداره می‌شوند نیز قابل توجه دانست و ابراز امیدواری کرد که نتیجه این اقدام برای هر دو سازمان توأم با رشد و تعالی بیشتر باشد.