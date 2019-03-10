به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله بیگلری در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان قزوین که روز یکشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: به منظور تأمین امنیت سفرهای نوروزی و خدمت رسانی مطلوب به مسافران طرح نوروزی پلیس راه با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جمعیت هلال احمر استان، مدیریت بحران، آتش نشانی، مرکز فوریت‌های پزشکی، سایر نیروهای امدادی از روز ۲۵ اسفندماه در ایستگاه عوارضی پلیس راه شماره سه آغاز می‌شود.

بیگلری بیان کرد: این طرح از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۸ فروردین ماه سال در محورهای مواصلاتی استان ادامه دارد.

بیگلری یادآور شد: اقدامات اضطراری و زودبازده، رفع نواقص جاده‌ای، تعویض گاردریل های آسیب دیده، پاکسازی راه‌ها، شست و شوی تابلوها، رفع عیب چراغ‌های چشمک زن، رنگ آمیزی سرعت کاه و تأمین روشنایی جاده‌ها با همکاری اداره راهداری از کارهای آماده سازی برای تردد ایمن و راحت مسافران نوروزی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: برای اجرای موفق طرح نوروزی به ۱۰ دستگاه خودروی کمکی نیاز داریم که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به تأمین آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: ایجاد هر کمپ یا ایستگاه در محورهای مواصلاتی استان نیازمند هماهنگی با پلیس راه است تا مشکلی در مسیر خدمت رسانی ایجاد نشود.

در ادامه صالحی مدیرکل امور شهری استانداری قزوین گفت: ساماندهی ورودی‌های شهری، جمع آوری زباله‌های شهری، نصب سطل‌های زباله در مسیرهای پر تردد، بوستان‌ها و معابر عمومی، لکه گیری آسفالت معابر و رنگ امیزی جدول‌ها و تابلوهای راهنمایی از کارهایی است که باید در اولویت قرار گیرد.