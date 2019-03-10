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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

با حکم آیت الله رشاد؛

مدیر جدید قطب علمی فلسفه دین اسلامی معرفی شد

مدیر جدید قطب علمی فلسفه دین اسلامی معرفی شد

طی حکمی از سوی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قائمی‌نیا به عنوان مدیر جدید قطب علمی فلسفه دین اسلامی در دوره جدید فعالیت این قطب، معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و سی‌امین جلسه شورای علمی قطب علمی فلسفه دین اسلامی، طی حکمی از سوی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قائمی‌نیا به عنوان مدیر جدید قطب علمی فلسفه دین اسلامی در دوره جدید فعالیت این قطب، معرفی شد.

آیت‌الله رشاد در این جلسه از تلاش‌های موفق و مؤثر حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل ساجدی مدیر پیشین قطب علمی فلسفه دین تقدیر و تشکر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ساجدی به عنوان حلقه اولیه مؤسس قطب علمی فلسفه دین، از بدو تأسیس و اخذ مجوز این قطب به عنوان مدیر قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت داشته است.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین قائمی‌نیا علاوه بر حضور فعال در دوره تأسیس قطب علمی فلسفه دین، عمده فعالیت‌های علمی و تحقیقی خود را در عرصه مباحث فلسفه دین متمحض نموده و اخیراً نیز اثر وی با عنوان استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن در پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است.

کد مطلب 4564527

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