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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۲۴

وزیر خارجه ونزوئلا: «گوایدو» سفیر ترامپ در کاراکاس است

وزیر خارجه ونزوئلا: «گوایدو» سفیر ترامپ در کاراکاس است

وزیر خارجه ونزوئلا در سخنانی تصریح کرد: «گوایدو» سفیر ترامپ در کاراکاس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «خورخه آریزا» وزیر خارجه ونزوئلا از تظاهرات روز گذشته شورشیان مورد حمایت آمریکا در این کشور انتقاد کرد و «خوان گوایدو» سردسته آنها را سفیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا خواند.

وزیر خارجه ونزوئلا در این خصوص گفت: آن‌ها (مخالفان) تمام توان خود را به کار می‌برند و حتی بیشتر از آن. آن‌ها با وزرای خارجی دورترین کشورها ملاقات کردند. سپس، سفرای آمریکا دولت‌های آن کشورها را تهدید کردند و در پی آن، کشورهای مذکور دولت قانونی ونزوئلا را به رسمیت نشناختند!

وی در ادامه تصریح کرد که اقدامات واشنگتن علیه دولت نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.

کد مطلب 4564528

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