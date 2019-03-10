مدیران نباید چشم به اعتبارات سازمان برنامه و بودجه بدوزند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان در محل استانداری زنجان، با اشاره به اینکه در آستانه سال نو قرار داشته و یک سال دیگر را با همه فراز و نشیب‌هایش پشت سر گذاشتیم، افزود: بدون شک اگر کاستی‌های در گذشته داشته‌ایم، به هیچ وجه نمی‌توانیم آن‌ها را جبران کنیم، بنابراین انسان عاقل کسی است که از لحظه‌های بر باد رفته خود درس گرفته و در آینده گام‌های موثرتری بردارد.

وی با یادآوری اینکه افراد موفق همواره به دنبال استفاده بهینه از لحظات زندگی خود بوده و در صورت بروز اشتباه، به جد به دنبال جبران آن اشتباهات برمی‌آیند، ادامه داد: امروز مدیران نباید فرصتی را که در اختیار دارند، از دست بدهند، یکی از این فرصت‌ها، جذب اعتبارات است. به اعتقاد من، مدیر موفق کسی است که به هیچ وجه چشم به اعتبارات سازمان برنامه و بودجه ندوخته و همواره به دنبال جذب اعتبارات از وزارتخانه متبوع خود باشد.

امام جمعه زنجان در ادامه بر ضرورت ارزیابی مدیران از خود نسبت به فعالیت‌ها تاکید و تصریح کرد: ضروری است مدیران در مسائل اخلاقی، رفتاری و مدیریتی الگو بوده و نسبت به مسائل ارزشی حساسیت نشان دهند. فراموش نکنیم که هر نقطه قوتی در اداره به نام مدیر تمام می‌شود، همان‌گونه که نقطه ضعف نیز به اسم مدیر نوشته خواهد شد.

خاتمی همچنین با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت تشکیل اتاق فکر این بیانیه تاکید و اظهار کرد: تشکیل گروه کارشناسی و اتاق اندیشه برای بیانیه گام دوم انقلاب یک ضرورت به‌شمار می‌رود که در این راستا دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌توانند در حد و اندازه خود اقدامات لازم را انجام دهند.