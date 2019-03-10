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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۲۸

سرلشکر صفوی:

بدون تمدن سازی نمی توانستیم در تحولات منطقه ای تاثیر گذار باشیم

بدون تمدن سازی نمی توانستیم در تحولات منطقه ای تاثیر گذار باشیم

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، گفت: ما بدون تمدن سازی نمی توانستیم در تحولات منطقه ای تاثیر گذار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا بعد از ظهر امروز در همایش هم اندیشی آینده جهان اسلام و تمدن اسلامی، اظهار داشت: آنها که سن و سال بالای ۶۰ دارند توانستند دستاوردهای عظیمی که در این چهل سال بدست آمده را از پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا بسیاری فراز و نشیب های دیگر محقق کنند و امروز گام دوم انقلاب اسلامی با افرادی است که زیر چهل سال دارند.

وی گفت: امروز جهان غرب سه چالش فعال دارد، چالش ژئو استراتژیکی به معنای رویارویی نظامی اروپا در برابر روسیه و چین، چالش دوم اقتصادی است که گسل اقتصادی آمریکا و اروپا با چین است و چالش سوم هم رویارویی فرهنگ و تمدن اسلامی در برابر فرهنگ و تمدن غرب است.

صفوی با بیان اینکه قلب این فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران می تپد و نه اسلام وهابی عربستان و نه اسلام الازهر مصر دیگر پاسخ گوی مطالبات جهان اسلام نیستند، ادامه داد: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس داعش را ایجاد کردند و به دنبال تخلیه انرژی اهل تسنن، نابودی سوریه و عراق به نفع امنیت رژیم صهیونیستی بودند که البته شکست خوردند و امروز جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان های درگیری منطقه شده است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: امروز ایران اسلامی قلب و طراح جهان اسلام است، امام راحل و رهبری معظم انقلاب در مبانی علمی خود این نقشه راه را مهندسی کردند و این یک هندسه و منظومه مشخصی است.

وی تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی زمینه لازم را برای ایجاد تمدن نوین اسلامی بوجود آورده است. عزم راسخ رهبری هم امروز تحقق این مهم است.

صفوی گفت: ما بدون تمدن سازی نمی توانستیم در تحولات منطقه ای تاثیر گذار باشیم. بدانید که آمریکایی ها از زور ما نمی ترسند از ایدئولوژی ما می ترسند. ایدئولوژی و فرهنگ توقفی ندارد، ایستا نیست.

دستیار ارشد فرمانده کل قوا با بیان اینکه امروز یک ارتش متحد اسلامی در سوریه شکل گرفته است، گفت: ما امروز توانستیم با استفاده از قدرت ایدئولوژی تا دریای مدیترانه پیش برویم.

فرمانده اسبق کل سپاه در پایان خاطرنشان کرد: ما برای اداره کشور بین ۷ تا ۱۰ هزار کادر می خواهیم، برای اداره قوه ها، نیروهای مسلح و دیگر بخش ها. کادرهای مورد نیاز ما هم در دانشگاه ها تربیت می شوند.

کد مطلب 4564533
محمد مهدی ملکی

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