دادگاه CAS و مورد عجیب شکایت دسته جمعی از فدراسیون فوتبال عراق!

به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه عالی ورزش (CAS) که به پرونده شکایت‌های مختلف ورزشی از سرتاسر دنیا رسیدگی می‌کند، در روزهای پایانی ماه می (۱۰ و ۱۱ فروردین ۹۸) جلسه جالب توجهی خواهد داشت و قرار است به شکایت دسته جمعی پیشکسوتان فوتبال عراق علیه فدراسیون فوتبال این کشور رسیدگی کند.

ماجرا از این قرار است که تعدادی از پیشکسوتان و مربیان فوتبال عراق به انتخابات فدراسیون فوتبال این کشور انتقاد داشته و آنرا به خاطر رخ دادن اتفاقات و مسائل غیر ورزشی زیر سوال بردند. با بالاگرفتن دعوای این افراد با فدراسیون عراق، کار به شکایت به دادگاه CAS کشیده شد و این دادگاه هم قرار است کمتر از یک ماه دیگر به این شکایت ۱۱ نفره رسیدگی کند.

عدنان درجال، جواد نجم عبدالله، محمدجواد احمد صالح، فیراس نوری، علا کاظم، نشأت اکرم، قادر علی، راشا طالب، کریم ماجد، ولید حمید، یونس محمود از جمله افرادی هستند که از فدراسیون فوتبال عراق شکایت کرده اند و می‌خواهند با کمک وکلای بین المللی، مقابل فدراسیون پیروز شوند.