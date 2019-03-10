آمادگی برای اسکان ۲۰ هزار میهمان نوروزی در نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرآبادی ظهر یکشنبه در محل اداره آموزش پرورش نیشابور در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ۳۱ مدرسه در نیشابور برای اسکان میهمانان نوروزی و زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ۳۱ مدرسه شامل ۲۱ مدرسه درجه یک با ۲۲۰ اتاق، ۱۰ مدرسه درجه دو با ۱۱۰ اتاق و دو مرکز رفاهی که در مجموع ظرفیت ۱۰ الی ۱۲ هزار نفر برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده است.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور خاطرنشان کرد: با توجه به مجاورت نیشابور با مرکز استان، ظرفیت واحدهای اقامتی ادارات در شهرستان برای آمادگی اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است که بر این اساس جمعاً ۲۰ هزار نفر اسکان در اردوگاه باغرود، دانشگاه‌ها، اماکن زیارتی و سایر ادارات و دستگاه‌های خدمات پیش‌بینی شده است.

مهرآبادی یادآورشد: مدارس برای اسکان مسافران به تجهیزاتی از قبیل یخچال، تلویزیون، لوازم گرمایشی، پتو، فرش، حمام و سایر امکانات رفاهی مجهز شده‌اند و درمانگاه فرهنگیان نیز در خدمت زائرین ومسافران می‌باشد.

وی ابراز کرد: همچنین پیش بینی‌های لازم جهت ارائه غذای با کیفیت بالا با تخفیف ویژه به فرهنگیان و مسافرات عزیز انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور عنوان کرد: برای خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران و زائران علی ابن موسی الرضا (ع) تمامی مسئولان امکانات خود رادر نیشابور بسیج کرده اند و تابلوهای تبلیغاتی جهت محل‌های اسکان نصب خواهدشد.

مهرآبادی گفت: در نوروز ۹۷ نیشابور افتخار میزبانی از ۵۲ هزار نفر زائر ومسافر را جهت اسکان در مدارس و دیگر اماکن داشته است.