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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۳۴

نجفی خوشرودی مطرح کرد؛

بررسی مسئولیت پذیری کشورهای هم مرز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

بررسی مسئولیت پذیری کشورهای هم مرز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس گفت: آخرین وضعیت مرزهای کشور و مسائل و مشکلات مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با حضور فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی و نمایندگان سایر ارگان های ذیربط در کمیسیون امنیت م

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی نجفی خوشرودی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: به منظور بررسی آخرین وضعیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مسائل و مشکلات مرزبانان جمهوری اسلامی ایران جلسه ای با حضور سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سایر ارگان های ذیربط برگزار شد.

وی اظها کرد: در این نشست سردار رضایی گزارشی از وضعیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان کشورمان ارائه و تاکید کرد که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای ۸۷۵۵ کیلومتر مرز با کشورهای همسایه است، کمک به تحقق راهبردهای اساسی مرزبانی یعنی ارتقای آمادگی، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری حائز اهمیت است و در این راستا تقویت کارگروه ویژه مرزی موثر خواهد بود.

نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه افزود: تامین امنیت در مرزها، اجرای معاهدات و پروتکل های مرزی، مبارزه با قاچاق، اشرار و گروه های تروریستی، شرایط سخت فعالیت مرزبانان با توجه به تنوع جغرافیایی و آب و هوایی، ضرورت پاسخگویی و مسئولیت پذیری کشورهای هم مرز، اهمیت افزایش بودجه و اعتبارات مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای مطروحه در این نشست بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نزدیکی سال جدید، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی مرزبانان و قدردانی از همراهی و صبوری خانواده های مرزبانان بر حمایت از تقویت هرچه بیشتر فعالیت های مرزبانی و کمک به حل یا کاهش مسائل و مشکلات آنها تاکید کردند.

کد مطلب 4564537

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