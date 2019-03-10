بررسی مسئولیت پذیری کشورهای هم مرز در کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی نجفی خوشرودی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: به منظور بررسی آخرین وضعیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مسائل و مشکلات مرزبانان جمهوری اسلامی ایران جلسه ای با حضور سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سایر ارگان های ذیربط برگزار شد.

وی اظها کرد: در این نشست سردار رضایی گزارشی از وضعیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان کشورمان ارائه و تاکید کرد که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای ۸۷۵۵ کیلومتر مرز با کشورهای همسایه است، کمک به تحقق راهبردهای اساسی مرزبانی یعنی ارتقای آمادگی، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری حائز اهمیت است و در این راستا تقویت کارگروه ویژه مرزی موثر خواهد بود.

نماینده مردم بابل در مجلس در ادامه افزود: تامین امنیت در مرزها، اجرای معاهدات و پروتکل های مرزی، مبارزه با قاچاق، اشرار و گروه های تروریستی، شرایط سخت فعالیت مرزبانان با توجه به تنوع جغرافیایی و آب و هوایی، ضرورت پاسخگویی و مسئولیت پذیری کشورهای هم مرز، اهمیت افزایش بودجه و اعتبارات مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای مطروحه در این نشست بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نزدیکی سال جدید، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی مرزبانان و قدردانی از همراهی و صبوری خانواده های مرزبانان بر حمایت از تقویت هرچه بیشتر فعالیت های مرزبانی و کمک به حل یا کاهش مسائل و مشکلات آنها تاکید کردند.