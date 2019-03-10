به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، در گزارش جدید مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم اعلام شده که طی پنج سال گذشته تجارت تسلیحات در منطقه خاورمیانه نزدیک ۸۷ درصد بیشتر شده است.

در این گزارش همچنین گفته شده عربستان سعودی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، به بزرگترین واردکننده تسلیحات جهان تبدیل شده و خرید تسلیحات نظامی توسط ریاض ۱۹۲ درصد به نسبت پنج سال قبل از آن افزایش یافته است.

همچنین مصر، الجزایر، امارات و عراق هم جزو ۱۰ کشور بزرگ تسلیحات نظامی در جهان معرفی شده‌اند.

براساس ادعای مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم امارات، عربستان، رژیم صهیونیستی برای یک درگیری بالقوه با ایران آماده می‌شوند.

طبق گزارش ۱۲ صفحه‌ای این مرکز؛ این تنش در کنار تنش عربستان و قطر قابل توجه است.

حجم خرید تسلیحاتی و نظامی عربستان هم قابل توجه است و در حالی که رهبران ریاض طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نزدیک به ۹۴ فروند جنگنده مسلح از آمریکا و انگلیس خریداری کرده‌اند، همچنین قرار است در پنج سال آینده هم عربستان ۹۸ جنگنده، ۸۳ تانک و سامانه‌های دفاع موشکی از آمریکا، ۷۳۷ خودرو زرهی از کانادا، پنج ناوشکن از اسپانیا و تعدادی موشک‌های بالستیک کوتاه برد از اوکراین خریداری کند.

حجم خریدهای تسلیحاتی دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز در این گزارش قابل توجه اعلام گردیده و از جمله گفته شده امارات متحده عربی طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۸، حدود ۱۷۰۰ نفربر زرهی از آمریکا و همچنین سه ناوچه سبک از فرانسه خریده است. همچنین قطر نیز در همین زمان ۲۲۵ درصد بیشتر خرید نظامی انجام داده است. گفته شده دوحه همچنین در نظر دارد تا ۹۳ جنگنده جدید را طی چند سال آتی از آمریکا، فرانسه و انگلیس و چهار ناوشکن از ایتالیا وارد کند.

آن چه در این گزارش نیز قابل توجه است، جایگاه آمریکا به عنوان بزرگترین فروشنده سلاح در جهان است. این کشور حتی ۲۹ درصد نیز بیشتر از گذشته فروش داشته است. بیش از نیمی از تسلیحات آمریکایی به مشتریان خاورمیانه‌ای فروخته شده است.

علاوه بر آمریکا، فروش تسلیحات انگلیس نیز با رشد ۵.۹ درصدی روبرو بوده است. ۵۹ درصد از تسلیحات انگلیسی نیز راهی خاورمیانه شده‌اند.

در گزارش مذکور به جایگاه ترکیه به عنوان چهاردهمین صادرکننده تسلیحات در جهان و دومین صادرکننده بزرگ در خاورمیانه بعد از رژیم صهیونیستی نیز اشاره شده است، هرچند همچنان عربستان و امارات بزرگترین مشتریان تسلیحات ترکیه به شمار می‌رود.