تنها 21 اصله درخت در سرخه حصار قطع شده است / یک میلیون اصله نهال در روز درختکاری توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس محمد علی مختاری در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست اعلام کرده است که در این منطقه مشکل قطع درخت نداشته و تنها این زمینها را جز زمینهای ملی می داند ، گفت: بر اساس آگهی مورخ 29 اردیبهشت سال 61 ، این قسمت از منطقه ای که بزرگراه احداث شده است ، جز پارک ملی نیست.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه طبق قراردادهای سالهای گذشته مدیریت بهره برداری پارک سرخه حصار به مدت 30 سال به شهرداری تهران واگذار شده است ، افزود: طبق مصوبات شورا و با تصویب کمیسیون ماده 7 به ازای درخت های قطع شده باید در برابر درخت جایگزین کاشته شود در حالیکه سال گذشته در تهران 5/3 میلیون اصله درخت غرس شده است.

وی با تاکید بر اینکه در این منطقه تنها 21 اصله درخت قطع شده است گفت: با خرید ماشین های مدرن امکان جابجایی درختان به نقاط دیگر فراهم شده است که در این منطقه 150 درخت جابجا شده اند.

مختاری با اشاره به اینکه نمایشگاه بین المللی دائمی گل و گیان در نیمه اول سال 86 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تاکید کرد: این نمایشگاه در جنوب پارک گفتگو با ساخت 15 هکتار و باهزینه 9 میلیارد تومان هزینه در حال اجرا است.

وی ، توزیع عادلانه فضای سبز را از سیاستهای شهرداری دانست و تصریح کرد: در برخی مناطق سرانه فضای سبز کمتر از استانداردهای جهانی است که در سال جاری با احداث 153 پارک جدید در حال حل این مشکل هستیم .

مختاری با اشاره به اینکه 50 هزار هکتار کمر بند سبز تهران در فاز 2 طی 10 سال آینده احداث خواهد شد افزود: این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شده و به شهرداری ابلاغ نشده است.

وی از کاشت 30 هزار هکتار درخت در فاز ا ول کمر بند سبز خبر داد و تاکید کرد: در فاز دوم نیز 8 هزار هکتار اجرا شده است که طی 10 سال آینده 50 هزار هکتار اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به تالیف 79 عنوان کتاب برای تدریس در دانشگاهها و استناد مردم در این سازمان ، گفت: سازمان پارک ها به عنوان مرکز آموزش جنگل کاری شهری از طرف سازمان " فائو" انتخاب شده است.

وی از توزیع بیش از یک میلیون اصله درخت در هفته درختکاری خبر داد و تاکید کرد: در 15 اسفند شهردار تهران به همراه سفرای کشورهای خارجی در پارک گفتگو درخت خواهند کاشت و در 16 اسفند نیز رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه شهردار تهران پروژه جنگل کاری منطقه جاده امام زاده داوود را افتتاح خواهند کرد.

مختاری با اشاره به استفاده آب در فضای سبز تهران گفت: در حال حاضر 90 درصد آب مصرفی در فضای سبز تهران آب خام است.

وی در ادامه گفت: من خودم تا امروز 4 میلیون اصله درخت کاشته ام.