معاملات الگوریتمی ابزار اتوماتیک کسب ثروت در بازار سرمایه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم اختتامیه نخستین مسابقه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران، ضمن تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد که به تقویت مقوله مهم فرهنگ سازی و انتقال اطلاعات در بازار سرمایه کمک کردند، به تشریح ویژگی‌های این معاملات پرداخت.

محمدی با بیان اهمیت معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه اظهار داشت: معاملات الگوریتمی از پایه‌های اصلی روش‌های معاملاتی در دنیاست و اغلب کشورهای پیشرفته سهم عمده‌ای از معاملات را به معاملات الگوریتمی اختصاص داده‌اند و در ایران نیز خوشبختانه این تلاش با جدیت آغاز شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه معاملات الگوریتمی دانشگاهیان و نخبگان را به بازارهای مالی نزدیک می‌کند، افزود: در قالب الگوریتم‌ها می‌توان سفارش‌های متعدد خرید و فروش را به آسانی ارسال کرد.

محمدی همچنین از معاملات الگوریتمی به عنوان ابزار اتوماتیک کسب ثروت در بازار سرمایه یاد کرد و گفت: علاوه بر این ویژگی، این گونه معاملات نقش شایعات را کمرنگ و همچون سدی در مقابل اغوای قیمتی، تقلید و شایعات عمل می‌کنند.

سخنگوی سازمان بورس سپس با یادآوری نقش تأمین مالی، افزایش کارآیی، کشف قیمت و منصفانه بودن معاملات به عنوان وظایف این سازمان افزود: با وجود معاملات الگوریتمی، تعداد دفعات کشف قیمت و در نتیجه کارایی در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت.

وی در تبیین ویژگی دیگر معاملات الگوریتمی خاطر نشان کرد: به واسطه معاملات الگوریتمی، ارتباط دارایی‌های پایه و مشتقه بهتر برقرار می‌شود و در نتیجه از اغوای قیمتی، شکل گیری اطلاعات نهانی و دیگر جرم‌ها جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از آنجا که در معاملات الگوریتمی نقش عوامل انسانی به شدت کمرنگ می‌شود، لذا به مدد این معاملات حتی ردیابی مسائل خارج از بازار سرمایه نیز میسر خواهد بود.

دکتر محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد که این مسابقات در سال‌های آتی نیز با قوت تمام برگزار شود و حتی با برنامه ریزی در مقاطع مختلف سال، شاهد برگزاری فینال فینالیست‌ها باشیم.

بر اساس این گزارش، اولین مسابقات الگوریتمی بازار سرمایه در سه بخش رقابت در سهام، رقابت در اوراق بهادار با درآمد ثابت و رقابت در حل مساله این برگزار شد. در رقابت سهام تیم اول ۳۰ میلیون، تیم دوم ۲۰ میلیون و تیم سوم ۱۰ میلیون تومان اعتبار خرید سهام دریافت کردند.

همچنین در اوراق بهادار با درآمد ثابت، تیم اول ۲۰ میلیون، تیم دوم ۱۵ میلیون و تیم سوم ۱۰ میلیون اعتبار خرید سهام دریافت کردند. در بخش حل مساله نیز ۷ میلیون، ۵ میلیون و ۳ میلیون تومان اعتبار خرید سهام از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تیم‌های اول و دوم و سوم تعلق گرفت.