ضرورت تدوین دانشنامه وقف/آثار موقوفات برای مردم ملموس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اردبیل تصریح کرد: برکات وقف باید به خوبی در جامعه دیده شده و با هدایت موقوفات در مسیر نیازهای جامعه آثار و منافع موجود برای مردم ملموس شود.

وی افزود: چنانچه فرهنگ وقف در کشور ساری و جاری شود می‌توان به بسیاری از دغدغه‌های موجود در جامعه پاسخ داده و کمبودها و مشکلات اقتصادی را از بین برد.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از نیازمندی حوزه وقف به دانش نامه تخصصی نیز خبر داد و یادآور شد: سازمان اوقاف مأموریت بسیار سنگینی را در ۴۰ سال گذشته بر عهده داشته و تمامی تلاش خود را برای اعتلای انقلاب به کار بسته است.

روحانی نژاد با بیان اینکه در سده‌های گذشته متأسفانه به موضوع وقف توجه جدی نشده بود، افزود: خوشبختانه در سالیان اخیر شاهد توجه مضاعف مردم و مسئولان و روی آوردن جدی به این موضوع مهم هستیم.

به گفته وی از جمله مهمترین اولویت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه توجه جدی به مسائل اجتماعی و فرهنگی و احیای وقف بوده تا با توجه به چنین بخش‌هایی در حمایت از محرومان جامعه و محرومیت زدایی به موفقیت‌های ارزنده‌ای دست یافت.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد: از جمله مهمترین وظایف نهادهای فرهنگی و مذهبی ترویج فرهنگ وقف در بین اقشار مختلف جامعه بوده تا با ترغیب به سمت و سوی این سنت حسنه به دستاوردهای ارزشمندی دست یابیم.

روحانی نژاد وقف را راهگشای رفع محرومیت دانست و یادآور شد: عدم جا افتادن مناسب فرهنگ وقف در جامعه باعث تحمیل عواقب سخت و غیرقابل جبرانی خواهد شد.

در پایان این مراسم حجت الاسلام مهدی ستوده به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل منصوب شد.