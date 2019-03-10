به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عزیزالدین عصر یک‌شنبه در کمیته برنامه‌ریزی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه موضوع تبصره ۱۸ از برنامه‌های کلیدی دولت برای افزایش تولید و اشتغال محسوب می‌شود، ابراز داشت: در استان سمنان بر اساس ردیف‌های ذیل آن مجموعاً ۱۷ هزار و ۵۱۲ هزار شغل برای سال ۹۷ تعیین‌شده است که بخشی از آن امسال صورت گرفت.

وی بابیان اینکه سهم سمنان از موضوع تبصره ۱۸ و ردیف‌های ذیل آن در حوزه مختلف متفاوت است، اضافه کرد: تسهیلات ۱۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومانی، وجوه اداره شده ۵۰ میلیارد تومان، کمک بلاعوض ۵۴ میلیارد و یارانه تسهیلات ۷۳ میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.

منظور شدن ردیف‌های اعتباری در حوزه‌های ملی

معاون سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه سمنان ضمن بیان اینکه با توجه به ابلاغ و تخصیص سهم شاهرود از یارانه سود تسهیلات چهار میلیارد و ۴۸۷ میلیون تومان است، ابراز داشت: کمک‌های فنی اعتباری و بحث یارانه سود تسهیلات در دستگاه‌های مختلف استان برنامه‌هایی دارد که برای فرمانداری‌ها ابلاغ‌شده است.

عزیزالدین در ادامه تصریح کرد: در حوزه‌های ملی و ردیف‌های مختلف اعتبارات خوبی در نظر گرفته شد که تا یک هفته قبل تخصیص نداشت ولی خوشبختانه ۲۰ درصد تخصیص‌ها ابلاغ شد که مبلغ بسیار خوبی را شامل می‌شود و این همت دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها را می‌طلبد که آن را در حوزه‌های مختلف جذب کنند زیرا این اعتبارات تعهد اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از اعتبارات به ستاد تسهیلات رونق تولید برمی‌گردد که اختصاص به برخی طرح‌ها دارد لذا از سال ۹۵ که طرح بهین‌یاب اجرایی شد این تعهدات وجود داشت که دولت می‌توانست سه درصد سود کارمزد را کم کند و به عنوان مشوق به کسانی دهد که تعهدات خود را انجام دادند.

سند توسعه شهرستان‌ها دارای افق برنامه‌ریزی شده مشخص

معاون سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه سمنان ضمن بیان اینکه آمایش سرزمین خرداد ۹۶ اتمام و به تصویب شورای برنامه‌ریزی رسید، ابراز داشت: نمایندگان و فرمانداران خواستند تا این سند به صورت شهرستانی نیز انجام شود در واقع آمایش سرزمین به عنوان سند فرادستی در سلسله مراتب برنامه‌ریزی برای سند توسعه حوزه شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

عزیزالدین بابیان اینکه سند توسعه شهرستان‌ها افق برنامه‌ریزی مشخصی دارد، تصریح کرد: قرار شد سند توسعه در بستر مطالعات آمایش تدوین شود و این نتیجه یک سال و نیم تلاش ما بود که بر اساس کار مشارکتی است تا گام به گام با تأیید فرمانداران کار را پیش ببریم.

وی ضمن بیان اینکه این سند دارای دو بخش است، اضافه کرد: بخش اول تدوین وضع موجود که به کمک اطلاعات شهرستانی و استانی مجموعه از شاخص‌ها را در بردارد که ۴۶۰ شاخص در حوزه شهرستانی استخراج و اطلاعات آن تکمیل‌شده است.

سمنان قطعه‌ای از پازل کشور

معاون سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه سمنان ضمن بیان اینکه در گام دوم بحث سیاست و آینده‌نگری تا افق ۱۴۱۰ مطرح است، ابراز داشت: هر کدام از شهرستان‌ها دوست دارند تا همه امکانات را برای خودشان داشته باشند لذا وظیفه مشاور این بود که این آرزوها و آمال را با توجه به وضع موجود در قالب قاعده و ضوابطی که مشکلی برای دیگر شهرها به وجود نیاورد یکپارچه کند.

عزیزالدین بابیان اینکه استان سمنان یک قطعه از پازل سطح کشور است، تصریح کرد: این پازل با چهار استان دیگر، منطقه یک را تشکیل می‌دهد که هر کدام از شهرهای سمنان برای تحقق شعار توسعه‌ای استان یک سری برنامه برای تحقق اهداف توسعه‌ای دارند لذا تلاش شد تا در دور جدید اطلاعات وظایف هر شهرستان در پیشانی آن مشخص شود.

وی ضمن بیان اینکه سند توسعه بر اساس برنامه‌ریزی مشارکتی همان چیزی است که از کانال فرمانداری به استانداری ارسال‌شده است، اضافه کرد: با تعامل سازنده، مجموعه اقداماتی را می‌توان انجام داد که در نهایت به نفع همه استان خواهد بود.