برای عدم تعطیلی کارگاه ها باید کمک کنیم سازندگان متضرر نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان تهران که در استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در مدت کمی که از حضور استاندار در سمت استانداری تهران می‌گذرد ۲ جلسه شورای مسکن برگزار شده است و امیدواریم این جلسات مستمر باشد و بتوانیم طبق وعده‌ای که داده‌ایم تا پایان سال ۹۸ وعده‌ها را محقق سازیم.

اصغری مهرآبادی در ادامه در خصوص اقلام نصبیاتی گفت: در این باره خیلی با عجله در شورای مسکن تصمیم گیری شد که الان در سطح کشور با مشکل روبرو هستیم و قیمت‌ها به طور سرسام آوری افزایش پیدا کرده است و اگر بخواهیم جلوی تعطیلی کارگاه‌ها را بگیریم باید کمک کنیم به سازندگان که متضرر نشوند.

وی افزود: در این جلسه و بر اساس تصمیم و نظر برخی از استان‌ها تصمیم بر این شد که اقلام مشخص شوند و برخی مواد محدود شوند و به این نتیجه رسیدیم که تمامی اقلامی که در قرارداد امده شامل همه سازندگان شود و اقلامی که در قرارداد ذکر نشده باید به قیمت روز باشد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تقریباً در اغلب استان‌ها این مشکل وجود دارد و به اعتقاد ما این حق سازنده است که مشکلاتش برطرف شود گفت: در این خصوص تشخیص ضرورت با شورای مسکن است و اختیارات شورای مسکن از اختیارات ما هم بالاتر رفته است و این حق قانونی است و این اختیارات ای ین نامه اجرایی دارد که هر تصمیمی که شورا بگیرد ما می‌پذیریم و این نیاز هم چون نیاز ضروری است ما موافق هستیم و اینکه چطور نوشته شود که با مشکل مواجه نشویم نیاز به توجه دارد.