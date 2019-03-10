تمدن اسلامی از اقیانوس اطلس شروع و تا اقیانوس آرام ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر رحیم صفوی بعدازظهر امروز در حاشیه همایش هم اندیشی آینده جهان اسلام و تمدن اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: آینده پژوهی و نگاه به آینده به این است که چگونه آن را طراحی و برای ساختن آینده چگونه برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت ۴۰ سال از عمر پربرکتش به این نتیجه رسیده که برای آینده خودش و برای آینده جهان اسلام با مبانی که دارد برنامه ریزی و طراحی داشته باشد که اقتصاد، امنیت، سیاست، فرهنگ و تمدن نوین اسلامی را طراحی کند.

صفوی عنوان کرد: تمدن و فرهنگ اسلامی از اقیانوس اطلس شروع و تا اقیانوس آرام ادامه پیدا می کند. از سوی دیگر از شمال آفریقا تا منطقه غرب آسیا ادامه دارد و از آنجا تا شرق آسیا می رود یعنی تا اندونزی و مالزی.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا ادامه داد: جمعیت این سرزمین یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون مسلمان را از نظر وسعت جمعیتی در خود جای داده است. این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ از تعداد مسیحیان جهان بیشتر خواهد شد یعنی رشد جمعیت کل جهان تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۰ میلیارد نفر خواهد بود و رشد جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۵۰ بالای دو میلیارد نفر خواهد شد.

رحیم صفوی گفت: این جمعیت از نظر اقتصادی در زمان حاضر ۷۵ درصد انرژی نفت خام جهان را با ظرفیت ۹۰۰ میلیارد بشکه نفت در اختیار دارند و ۵۷ درصد گاز طبیعی جهان در اختیار این کشورهای اسلامی است. همچنین از نظر منابع معدنی بالای ۳۰ درصد از منابع را در اختیار دارند. بنابراین مسلمانان از یک اقتصاد بسیار قدرتمند هم برخوردار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت ایدئولوژی مسلمانان اظهار کرد: تمام مسلمانان یک خدا، پیامبر و قرآن دارند. مسلمانان از نظر اعمال عبادی مثل واجبات نماز و روزه در همه فرق اسلامی نود درصد آداب یکسانی دارند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: با داشتن این عوامل توانمند ساز جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جهان اسلام می تواند تبدیل به یک قطب بزرگ قدرت جهانی و یک تمدن جدید و نوین اسلامی شود و پرچمداری این تمدن اسلامی را انقلاب اسلامی و افکار امام و رهبری که حدود سی سال رهبری می کنند، دارند.

رحیم صفوی در پایان خاطرنشان کرد: تصور من این است که همه ملت های اسلامی به این پرچم داری فکری، علمی و توانمندی انقلاب اسلامی به عنوان قلب جهان اسلام توجه دارند.