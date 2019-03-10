حجت الاسلام علی صیادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۱۸ مسجد شهرستان پلدختر خبر داد و اظهار داشت: این مساجد شامل چهار مسجد شهر پلدختر، یک مسجد شهر معمولان و ۱۳ مسجد روستایی است که برای معتکفان در نظر گرفته شده و مراسم معنوی اعتکاف نوروزی در این مساجد برگزار می‌شود.

وی افزود: در شهر پلدختر مساجد «امام حسین (ع)» و «امام علی (ع)» کوی بسیجیان، مسجد «صاحب الزمان (عج)» ویژه خواهران و مسجد «جامع» مختص برادران پیش بینی شده است؛ همچنین مسجد «امام حسین (ع)» معمولان نیز ویژه خواهران معتکف خواهد بود و در روستاها نیز دو مسجد برای برادران و مابقی مساجد ویژه خواهران برای برگزاری مراسم پرفیض اعتکاف آماده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر با بیان اینکه اوج ماه رجب «ایام البیض» است که با ولادت حضرت امام علی (ع) آغاز می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود با توجه به همزمانی و تداخل مراسم اعتکاف امسال با عید نوروز که بیشتر مردم در مسافرت هستند تعداد کمتری حدود ۷۰۰ نفر در مساجد شهرستان معتکف شوند.

حجت الاسلام صیادی افزود: مراسم اعتکاف فرصتی کوتاه و سه روزه است که از ۲۹ اسفندماه سال جاری آغاز و تا دوم فروردین ماه سال ۹۸ ادامه دارد.

وی، خاطرنشان کرد: سال گذشته به دلیل تداخل با روز ۱۳ فروردین روز طبیعت ۸۰۰ نفر شامل ۶۵۰ نفر زن و۱۵۰ نفر مرد در مراسم معنوی اعتکاف در پلدختر شرکت کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر افزود: هزینه ثبت نام برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف برای هر فرد بستگی به برنامه ریزی مساجد دارد اما با توجه به برنامه ریزی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر و هماهنگی‌هایی که از قبل در این زمینه با خیرین به عمل آمده امسال نیز مانند سال گذشته سقف هزینه ۴۰ هزار تومان برای تهیه مواد غذایی است.

حجت الاسلام صیادی گفت: ثبت نام از یک هفته پیش آغاز شده و تا روز ورود معتکفان که شب ۲۸ اسفند است ادامه دارد، علاقه مندان می‌توانند برای ثبت نام به مساجد مورد اشاره یا اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر مراجعه یا با تلفن ۰۶۶۳۲۲۲۵۰۱۰ این اداره تبلیغات تماس حاصل کنند.