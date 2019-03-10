۲۳۲ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران تحویل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر یکشنبه با حضور در جلسه شورای مسکن استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: مجموعاً ۳۲۰ هزار واحد مسکن مهر برای تحویل و تکمیل در استان تهران وجود داشت که از این تعداد ۲۳۲ هزار واحد تحویل داده شده است و ۱۱۸ هزار واحد دیگر مانده است که باید مورد تعیین و تکلیف قرار بگیرند.

محسنی بندپی افزود: در خصوص اقلام و نصبیات واحدهای مسکن مسئله روشن است وقتی نامه‌ای ابلاغ شده و وقتی پیش نویس ارائه می‌شود و کار کارشناسی توسط وزارت راه صورت است و هم اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که شورای مسکن با داشتن اختیارات قانونی می‌تواند مصوبات را اصلاح کند باید در این خصوص تصمیمات درست و به هنگام اتخاد شود.

استاندار تهران گفت: با توجه به اینکه قیمت نصبیات افزایش پیدا کرده است و اقلام و دلار بالا رفته لذا این مصوبه همه اقلام را شامل می‌شود چه اقلامی که در نامه و قرارداد آمده چه اقلامی که در قرارداد ذکر نشده است.

وی در خصوص چگونگی اعلام قیمت نصبیات بیان داشت: قیمت اولیه اقلام را بر اساس فهرست‌هایی که در سازمان برنامه بودجه موجود داریم تعیین می‌کنیم و با نرخ تورم امسال تعیین می‌شوند و بر اساس استعلام قیمت این اقلام را مشخص می‌کنیم و برخی قیمت‌ها نیز بر اساس نظام تعرفه‌ای تعیین می‌شوند مثل تعرفه‌های حق انشعاب گاز و برق و بیمه که بر اساس نرخ قبلی مشخص می‌شوند.