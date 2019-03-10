دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبودی در نشست خبری که عصر یکشنبه در دفتر روابط سیاسی کتائب عراق در قم برگزار شد، با اشاره به زمان تأسیس گروه مقاومتی کتائب حزب الله عراق اظهار کرد: این گروه در سال ۲۰۰۳ به همت جمعی از جوانان مؤمن عراقی برای مقابله با آمریکا تأسیس شد.

وی با بیان اینکه قیام گروه مقاومتی کتائب حزب الله عراق به صورت افراطی و ضد مذهبی نبود، گفت: این گروه جهادی با پایبندی به اصول اسلامی، سیره اهل بیت (ع) در راه مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان دنیا به ویژه مردم ستمدیده عراق آغاز به کار کرد.

مدیر دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق عنوان کرد: این گروه مقاومتی از بدو تأسیس تا کنون با اعتقاد به اسلام ناب محمدی و در راه مبارزه با ظالمین و نشر معارف اسلامی به میدان آمده است.

وی با تأکید بر اینکه کتائب حزب الله عراق در حول سه محور اصلی فعالیت دارد، تصریح کرد: برنامه‌های جهادی و نظامی محور نخست این گروه مقاومتی و محورهای فرهنگی و سیاسی نیز از دیگر برنامه‌های اصلی این گروه مقاومتی است.

عبودی اضافه کرد: گروه مقاومتی کتائب حزب الله عراق فقط در محورهای ذکر شده فعالیت ندارد بلکه در محور اجتماعی نیز فعالیت‌های مطلوبی دارد که در این محور به شهدا و جانبازان حزب الله توجه دارد و همچنین محوری نیز به نام محور رسانه‌ای دارد که در آن به اقدامات رسانه‌ای توجه می‌شود.

پیگیری بسیج نیروها و فعالیت‌های تبلیغی در عراق

وی بیان کرد: بسیج نیروها و فعالیت‌های تبلیغی در عراق از سوی این گروه مقاومتی پیگیری می‌شود اما تمام فعالیت‌های این گروه مقاومتی به جنگ سخت و میدانی ختم نمی‌شود بلکه به مباحث تعلیم دروس حوزوی نیز توجه شده است.

مدیر دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق گفت: از سوی گروه مقاومتی کتائب حزب الله عراق، مدرسه علمیه‌ای احداث شده طلاب تا پیش از سطح دروس خارج در آن به تحصیل علوم دینی اهتمام دارند.

وی همچنین از فعالیت موسساتی زیر مجموعه این گروه مقاومتی خبر داد و عنوان کرد: این مؤسسات بر روی فعالیت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی تمرکز جدی دارند.

عبودی در بخش دیگری از سخنان خویش به افتتاح دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق در قم اشاره و عنوان کرد: این دفتر رصد اتفاقات سیاسی را برعهده دارد و اگر موضع گیری باشد، دفتر روابط سیاسی آن را پی‌گیری می‌کند.

وی اذعان کرد: مهمترین هدفی که دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق پی گیری می‌کند، حاکمیت اسلام بر همه جوانب زندگی مردم است.

ولایت فقیه بهترین شیوه حکومت داری اسلامی است

مدیر دفتر روابط سیاسی کتائب حزب الله عراق ادامه داد: این دفتر یکی از شعب کتائب در بغداد است و با توجه به اینکه معمولاً برنامه‌هایمان سیاسی است، مجموعه فعالیت‌های خاصی داریم و در این راستا با چهره‌های سیاسی در ایران آمد و رفت و تبادل نظر داریم.

وی همچنین از ارتباط با دفاتر علما و مراجع در قم خبر داد و عنوان کرد: با برخی از مهندسان و پزشکان نیز ارتباط خاص داریم و در این راستا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز انجام می‌دهیم.

عبودی خاطرنشان کرد: در کتائب حزب الله اعتقاد داریم که ولایت فقیه بهترین شیوه حکومت داری اسلامی است و تأسیس جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) زمینه سازی برای ظهور امام زمان (ع) است.