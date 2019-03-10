تصویب ۱۹۷۳ میلیارد تومان پروژه در سفر رئیس جمهور به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه باران با موضوع دستاوردهای سفر ریاست جمهوری به استان گیلان با اشاره به اینکه دو دیدگاه در زمینه بهره برداری از راه آهن وجود دارد، اظهار کرد: یک نگاه ملی و دیگر استانی است.

کارکردهای بین المللی و تحکیم روابط مزایای اتصال به شبکه ریلی

سالاری با بیان اینکه در حوزه نگاه ملی و بین المللی این راه آهن موقعیت ژئوپولتیک کشور و استان گیلان را تقویت و سبب ایجاد پیوند با کشورهای همسایه شده و اتصال این مسیر ریلی به دریای خزر و همچنین بندر آستارا این روابط را تحکیم می بخشد، افزود: تکمیل این مسیر ریلی می‌تواند علاوه بر کارکردهای بین المللی و تحکیم روابط و تقویت تعاملی بین کشورها درآمدهای خوبی در حوزه ترانزیت و عبور و مرور کالا برای استان و کشور به دنبال داشته باشد.

وی گفت: بهره برداری از خط ریلی قزوین - رشت و تصمیمات اتخاذ شده در آن روز برای اتصال این مسیر ریلی به بندر انزلی، آغاز عملیات اجرایی اتصال آن به بندر کاسپین و آستارا سه اقدام مهمی بود که افق توسعه استان گیلان و کشور را ترسیم کرد.

استاندار گیلان به اتصال این مسیر ریلی از رشت به آستارا نیز اشاره و بیان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه ۸ هزار میلیارد تومان هزینه برای اجرا پیش بینی شده، طول این مسیر ریلی به اندازه قزوین - رشت با نرخ امروزی و با تملک بیشتر اراضی حدود ۱۶۴ کیلومتر بوده که انعقاد قرار با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یعنی وزارت راه و شهرسازی با قرارگاه خاتم به عنوان مجری طرح انجام شده است. ۵۰۰ میلیون دلار نیز تأمین مالی از قبل در حوزه منابع خارجی شده و رئیس جمهور نیز تأکید کرده‌اند از حیث منابع مالی مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: در بخشی داخلی نیز دستور داده شده از منابع ممکن به ویژه از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود و در صورت حل مشکلات استانی می‌توانیم امیدوار باشیم که این پروژه در زمان معقول تکمیل و عایدات آن به استان می‌رسد.

ایجاد ۳۷۰۰ فرصت شغلی با بهره برداری از طرح‌های با حضور رئیس جمهور

سالاری در ادامه به افتتاح چندین طرح در حوزه‌های کشاورزی، عمرانی، ورزشی، صنعتی و خدماتی همزمان با سفر رئیس جمهور و حضور وزرا در شهرستان‌ها اشاره و تصریح کرد: در حوزه پروژه‌های اشتغال زا بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شده است و در زمینه افتتاح پروژه تنوع وجود دارد.

وی با بیان اینکه در سفر ریاست جمهور در ابتدا هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان پروژه تأیید شد اما در تصمیم گیری نهایی به هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان افزایش یافت، افزود: بر این اساس حدود ۱۰۶ میلیارد تومان به نوسازی مدارس تجهیز، مرمت، بازسازی، ۶۲ میلیارد تومان به بخش ورزشی و تکمیل دو پروژه مهم ورزشگاه عضدی و تختی انزلی هر کدام با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، ۳۱۴ میلیارد تومان بخش پسماند هم در بخش زباله سوز رشت در سروان و هم واحدهای کمپوست، در بحث فاضلاب ۱۴۸ میلیارد تومان، ۳۱۱ میلیارد تومان نیز آب شرب، ۲۰۰ میلیارد تومان تسطیح اراضی، ۱۸۸ میلیارد به حوزه راه سازی و ۱۰۰ میلیارد برق و ۲۳۳ میلیارد تومان نیز برای حوزه کشاورزی اختصاص داده شده است.

استاندار گیلان در ادامه ضمن قدردانی از مسئولان با بیان اینکه در طول هفته گذشته شاهد اجماع و وحدت خوبی میان مسئولان برای پیگیری مشکلات و مطالبات مردمی وجود داشت، افزود: از همه دست اندرکاران، از نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه، نمایندگان استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم تشکر قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه مردم نمایشی ماندگار از خود با حضور در ورزشگاه تختی به نمایش گذاشتند، گفت: این اجتماع عظیم پیامی خوبی به دنیا داد که اگر مردم مشکلات معیشتی و زندگی روزمره دارند باز پای منافع ملی خود ایستاده و از کارگزارن نظام قدرشناسی می‌کنند به طبع این حضور و وحدت سبب تصویب پروژه‌های عمرانی و وصول اعتباری شد که در تمامی سفرهای استانی ریاست جمهوری بی نظیر بوده است.

سالاری با تأکید بر اینکه این بدان معنا نیست که تمامی مشکلات استان گیلان حل شده است، ادامه امام وجود همین وحدت و اتحاد سبب تصویب هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان اعتبارات و انعقاد بیش از ۴ هزار میلیارد تومان توافقنامه با دستگاه و بانک‌ها شد.

لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مدیریت شهری رشت

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از میزبانی سفر ریاست جمهوری بر عهده شهر رشت بوده است، اظهار کرد: مدیریت شهری مدتی است بلاتکلیف بوده و باید هرچه سریع وضعیت تعیین تکلیف شوند قانونگذار تعیین مدیر شهری را برعهده منتخبان شهری گذاشته اما ما خود را نسبت به این وضعیت مسئول می‌دانیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه ساماندهی به وضعیت دو رودخانه گوهرود و زرجوب رشت یکی از اولویت‌های رئیس جمهور بود، افزود: اما باید بدانیم ساماندهی این دو رودخانه منوط به ساماندهی فاضلاب شهر رشت است زمانی که این موضوع حل نشود نمی‌توانیم در آن زمینه اقدامی کنیم.

وی با اشاره به پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری، تصریح کرد: ستادی تشکیل می‌دهیم که به صورت مستقیم تمامی اقدامات را رصد کند. مجموعه کار را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم بخش از اعتبارات در قالب ردیف‌های بودجه به وزارتخانه ها‬ پرداخت می‌شود که باید پیگیر آن باشیم بخشی دیگر‬ نیز‬ به عنوان اعتبارات استانی به استان پرداخت می‌شود.

سالاری با بیان اینکه درباره سرعت قطار رشت نیز طبیعتاً هر خط ریلی در ابتدا باید به قول معروف گرم شود در حال حاضر با سرعت ۸۰ کیلومتر حرکت می‌کند که خوب است، بیان کرد: همزمان تنظیمات نیز انجام می‌شود ریل‌ها بررسی شده و بعد از پایان بررسی‌ها میانگین سرعت به ۱۲۰ کیلومتر خواهد رسید.

وی ادامه داد: درباره حوزه گردشگری نیز مذاکرات از سه ماه پیش شروع شده، اولویت ما نیز سرمایه گذاری استانی است که باید شرکت حمل و نقل ریلی تشکیل دهند. برای اخذ تسهیلات نیز توافق شده است.

استاندار گیلان با اشاره به موضوع جذب نیرو برای این ایستگاه نیز، تأکید کرد: به جوانان گیلانی اطمینان می‌دهم بدون تبعیض بر اساس مذاکرات انجام شده قطعاً اولویت با افراد بومی باشد.