تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فینال مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا در بخش تیمی امروز در پادووا و میان دو تیم ایران و کره جنوبی برگزار شد.

در این دیدار تیم ایران با نتیجه ٤٥ به ٢٨ برابر حریف مدعی خود شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

پیش از این دیدار، تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل ایتالیا پیروز شده بودند. اسپانیا، کانادا و مجارستان هم دیگر تیم‌هایی بودند که تیم ایران بر انها غلبه کرده بود.

تیم ملی شمشیربازی ایران با ترکیب علی پاکدامن، مجتبی عابدینی، محمد فتوحی و محمد رهبری و با هدایت پیمان فخری در جام جهانی ایتالیا شرکت داشت.