۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار جهت امهال تسهیلات کشاورزی فارس مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای کشاورزی استان با اشاره به اینکه کشاورزی در استان فارس در سال‌های اخیر به علت قهر طبیعت و خشکسالی‌های پیاپی دچار چالش شده است، افزود: حفظ جایگاه برتر استان فارس در کشاورزی با بهره گیری از روش‌های نوین و راهکارهای علمی یقیناً امکان پذیر خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان فارس رونق کشاورزی را ضامن امنیت غذایی و اشتغالزایی دانست و تاکید کرد: همه برنامه‌ها و ارائه گزارش از اقدامات اثربخش در حوزه کشاورزی استان باید پیوست اشتغال داشته باشد و تعداد افرادی که در نتیجه این اقدامات مشغول به کار می‌شوند به صورت مشخص اعلام شود.

وی با بیان اینکه تا کنون جهاد کشاورزی به مباحث کاشت، داشت و برداشت پرداخته است، عنوان کرد: اما امروز باید به سمت تکمیل فرایند تولید با توجه به اموری همچون فراوری، بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری برویم.

رحیمی ادامه داد: تکمیل فرایند تولید در بخش کشاورزی نتیجه بخش بوده و مشکلات موجود را کاهش خواهد داد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به اقدامات و خدماتی که دولت انجام داده در کنار بیان مشکلات تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی دولت از سوی بعضی از افراد که تریبونی در اختیار دارند مورد هجمه قرار گرفته و به عنوان مقصر شرایط اقتصادی معرفی می‌شود در حالی که بیان هر گونه قضاوتی باید بر اساس شناخت و آگاهی از اقتصاد کلان کشور باشد.

وی افزود: آنچه امروز سبب تحمیل فشارهای بین المللی به ایران شده، ایستادگی بر آرمان‌ها و اهداف به حق نظام جمهوری اسلامی و مردم است؛ بنابرین مقصر جلوه دادن دولت اقدامی دور از انصاف بوده و سبب ترویج ناامیدی در جامعه خواهد شد.

رئیس شورای کشاورزی استان فارس با اشاره به تنش در بازار فروش بعضی از اقلام اساسی همچون گوشت، آرد و شکر از اقدامات اثر بخش دولت در زمینه تنظم این بازار خبر داد و از همه متولیان امر خواست به گونه‌ای عمل کنند که توزیع این اقلام به درستی انجام شود.

استاندار فارس همچنین با بیان اینکه میوه مورد نیاز ایام عید نیز به منظور تنظیم بازار تهیه شده است، تاکید کرد: در ایام باقی مانده امسال نظارت لازم بر توزیع درست این میوه‌ها به ویژه در نقاط کمتر برخوردار و محروم با دقت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تعاونی‌های تولید در حوزه کشاورزی از ابتدا با رویکرد برنامه محور و جلب مشارکت‌های مردمی راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: نباید با دولتی کردن امور این تعاونی‌ها از کارایی آنها بکاهیم بلکه بخش دولتی باید تنها مساعدت‌هایی در تصمیم گیری ها به این تعاونی‌ها ارائه دهد.

وی تاکید کرد: امروز دولتی‌ها باید به سمت سرمایه گذار و افزایش مشارکت مردم بروند.

رحیمی همچنین به تصویب ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور امهال تسهیلات کشاورزان در استان فارس اشاره کرد و از تخصیص بیش از ۷۰ میلیارد تومان در قالب ۶۰ هزار و ۷۰۰ فقره از این اعتبارات خبر داد.

استاندار فارس از فرمانداران، بانک‌ها و کمیته‌های شهرستانی خواست تسریع در روند جذب و پرداخت این اعتبارات را پیگیری کنند.



وی همچنین به توان علمی موجود در استان فارس، بر لزوم تدوین نقشه راه علمی کشاورزی در فارس تاکید کرد.



دکتر رحیمی خاطرنشان کرد: گذر از شرایط سختی که امروز گریبان گیر معیشت کشاورزان شده است با همدلی و هم افزایی، بهره گیری از توان علمی کارشناسان و نخبگان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.