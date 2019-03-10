ایران هدف اصلی آمریکا در حمله نظامی به عراق بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم سودانی در نشست خبری که عصر یکشنبه در دفتر روابط سیاسی جنبش حزب الله عراق در قم برگزار شد، به وجه تمایز میان گردان‌های حزب الله با سایر گروه‌های جهادی اشاره و اظهار کرد: گروه کتائب حزب الله عراق با ولایت فقیه ارتباط بسیار عمیقی دارد و از بدو تأسیس تا کنون اعلام فرمان پذیری کامل از ولی فقیه را سرلوحه کار خود قرار دادیم.

وی با اشاره به زمان تشکیل این گروه مقاومتی بیان کرد: کتائب حزب الله عراق از زمان حکومت دیکتاتوری صدام آغاز به کار کرده و حتی در دوران جنگ تحمیلی عراق نیز همراه با ایران با حزب بعث مبارزاتی را انجام می‌داد.

رهبر میدانی کتائب حزب الله عراق به دوران سرنگونی صدام و اشغال عراق توسط آمریکا اشاره و تصریح کرد: در این دوران به دلیل شرایط خاصی که بر عراق حاکم بود، مرحله جدیدی از جهاد و مبارزه آغاز شد و گروهی از مجاهدان صف‌های خود را بازسازی کرده و جنبش جهادی در عراق برای مبارزه با اشغالگران آمریکایی تشکیل دادند.

وی با بیان اینکه اشغالگرانی که مدعی آزادی عراق از چنگ ظالمان به این کشور آمده بودند، خود به رفتارهای غیرانسانی و تجاوز به خاک و نوامیس عراقی‌ها اهتمام داشتند.

حجت‌الاسلام سودانی اضافه کرد: تاریخ نشان داده آمریکایی‌ها هیچ گاه به دنبال آزادسازی عراق نبوده‌اند و همیشه به دنبال منافع خود بوده‌اند و هدف از حمله نظامی به عراق نیز ایجاد یک خاورمیانه جدید بود.

وی نخستین عملیات کتائب حزب الله علیه اشغالگران آمریکایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین عملیات کتائب حزب الله علیه اشغالگران آمریکایی در سال ۲۰۰۳ پس از گذشت ۶ ماه از اشغال عراق صورت گرفت.

فرمانده ارشد کتائب حزب الله عراق گفت: در ابتدا ۱۵۰ هزار نظامی آمریکایی در عراق بود که با احتساب هزاران نظامی از کشورهای دیگر و ۴۶ هزار نظامی آمریکایی که به درخواست رئیس جمهور آمریکا به جمع اشغالگران اضافه شده بودند، این تعداد به ۲۵۰ هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه در زمان اشغال عراق غیر از نظامیان آمریکایی، شرکت‌های امنیتی خارجی نیز در این کشور حضور داشتند، تصریح کرد: ۱۶۰ هزار مزدور خارجی از این شرکت‌ها در عراق مشغول به فعالیت بودند و این مزدوران برای کشتار مردم عراق از هیچ ظلمی دریغ نمی‌کردند.

حجت‌الاسلام سودانی گفت: این گروه از سال ۲۰۰۷ با استفاده از موشک اشتر که توسط گروه مقاومتی کتائب حزب الله به تولید رسیده بود به صورت مستقیم پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق را مورد هدف قرار داد و موجب عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق شد.

وی به اعترافات آمریکایی‌ها اشاره و بیان کرد: آمریکایی‌ها اعتراف کردند که شکست بزرگی را در عراق متحمل شدند و این شکست ناشی از مبارزه نیروهای مقاومت و مجاهدانی بود که از جان خود گذشتند و برای آزادی خاک و ناموس خود شهید شدند.

فرمانده ارشد کتائب حزب الله عراق اضافه کرد: گروه‌های مقاومتی فراوانی در عراق فعالیت دارند که تمامی فعالیت‌هایشان با یکدیگر هماهنگ است و در این راستا حشد الشعبی نقش مؤثری ایفا کرده است.

حجت‌الاسلام سودانی به شمار سربازان کتائب حزب الله اشاره و تصریح کرد: این گروه مقاومتی با مجاهدت حدود ۲ هزار مجاهد توانست اشغالگر آمریکایی را از عراق بیرون کند و در مبارزه با آمریکا و داعش یک هزار شهید تقدیم اسلام کرد.

وی از فشارهای آمریکا بر کتائب حزب الله عراق خبر داد و گفت: نه تنها این فشارها تأثیری بر روی این گروه مقاومتی نخواهد داشت بلکه این رفتارها نشانه عجز و ناتوانی آمریکا در میدان نظامی و فرهنگی و سیاسی است.