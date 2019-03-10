آدرس غلط در خصوص مشکلات به مردم ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه مردم باید در جریان همه امور قرار گیرند که در همین راستا سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی مدیران و گزارش‌دهی در آن طراحی شده است، افزود: آن چیزی که مردم را بیش از همه چیز آزار می‌دهد دروغ، سر کار گذاشتن و مواردی از این قبیل است، به همین اعتقاد راسخ به این مهم داریم که نباید در خصوص مشکلات به مردم آدرس غلط دهیم.

وی با یادآوری اینکه در سال آینده باید گونه‌ای عمل کنیم که در همه کارها نمای پررنگی از وحدت به همراه امید و آرامش وجود داشته باشد، ادامه داد: مقوله آرامش از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به همین خاطر مدیران در این زمینه نقش تأثیرگذار و ارزنده‌ای دارند، لذا نباید با مواردی چون رعایت نکردن انضباط کلامی، زمینه سو استفاده دشمن را در برهه کنونی فراهم کنیم.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه امروز باید در همه امور هماهنگی‌های لازم وجود داشته و مدیران نیز به گونه‌ای عمل کنند که دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود مثل همیشه ناکام بماند، تصریح کرد: زمانی که صحبت از موضوع مهمی چون وحدت به میان می‌آوریم، این بدان معنی است که وحدت باید در همه زمینه‌ها به چشم بخورد که نمونه بارز آن در برهه کنونی، موضوع سرمایه‌گذاری است که باید عملکرد واحدی در این زمینه وجود داشته باشد.

حقیقی با بیان اینکه یکی از نارضایتی‌ها بنده در برهه کنونی، اطلاع‌رسانی خدمات دولت است که از آن رضایت نداریم، اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم توصیه‌هایی که در این خصوص شده و یکی از تأکیدات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است، اما از نحوه اطلاع‌رسانی خدمات دولت به مردم توسط مسئولان، رضایت نداریم و معتقدیم مدیران نباید از انتقادات مردم هراس داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در برهه کنونی، مقوله انتخابات است که در این خصوص به هیچ‌کس اجازه سو استفاده را نمی‌دهیم و در این خصوص به همه مدیران و فرمانداران توصیه کرده‌ایم که از این کار جلوگیری کنند، یادآور شد: یکی از انتظارات ما از مدیران، اجرای دقیق قوانین است و معتقدیم مدیران استان می‌توانند در این خصوص عملکرد شجاعانه‌ای داشته باشند.

استاندار زنجان همچنین از تعیین تکلیف مدیران پروازی شهرستانی تا پایان امسال خبر داد و با بیان اینکه این وضع مدیر شهرستانی نیست که ساعت ۱۰ به سر کار برود و سپس تجدید وضو کند و در ادامه روز نیز شعار دهد، پس باید این مدیر برکنار شود، خاطرنشان کرد: این مدیران باید تا پایان اسفندماه امسال تعیین تکلیف شوند که در این راستا اولویت با مدیران بومی است.

حقیقی در ادامه به توزیع بیش از ۲۵۵۰ تن گوشت مرغ طی ۷۶ روز گذشته در استان اشاره کرد و با بیان اینکه تا زمانی که قیمت‌ها یکسان نباشد، رانت و فساد وجود خواهد داشت، افزود: برای ثابت ماندن قیمت‌ها چهار محور باید وجود داشته باشد که برابری قیمت کشور با استان، نظارت و بازرسی درست، داشتن انصاف از سوی مرغ‌داران، فروشندگان و کشتارگاه‌ها و همکاری مردم است.