به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی‌نافچی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه باید حضورمان میان مردم عالمانه باشد و خدمات خود را مدبرانه برای مردم تبیین کنیم، ادامه داد: امروز نیاز اساسی استان این است که به مقوله توسعه به معنای عام و همه جانبه آن توجه کنیم. بسترسازی برای مشارکت همه اقشار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان از ضرورت‌هایی است که باید به آن توجه شود.

با تاکید بر اینکه باید برای حضور جوانانی که دل در گروی نظام دارند بسترسازی کنیم و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم، افزود: زنجان علاوه بر زیبایی‌های طبیعی، علما و اندیشمندان و صاحب‌نظران زیادی در طول تاریخ داشته است و ۴۰ درصد از جمعیت این استان را جوانان تشکیل می‌دهند.

مرادی نافچی با اشاره به اینکه یکی از ضرورت‌های امروز ایجاد امنیت برای بستر سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت است که اهتمام به حوزه اقتصادی، سایر عرصه‌ها را نیز به بالندگی خواهد رساند.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان نیز در این جلسه گفت: متأسفانه برخی از مدیران در سطوح ملی، روزه سکوت گرفته‌اند که به هیچ وجه برازنده نیست.

سیدبیوک موسوی با بیان اینکه توفیق یک جناح سیاسی در گرو ماندگاری جناح دیگر است، در غیر این صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد، افزود: قبول مسئولیت به این معنی است که در مقابل اعمال خود باید پاسخ‌گو باشیم و بی‌تردید قرار نیست همه اقدامات ما بی‌نقص باشد، به همین خاطر در هر شرایطی نباید فضای دل‌مرده‌ای در استان حاکم باشد.

وی با اشاره به اینکه فراز و نشیب در همه دولت‌ها وجود داشته و هیچ دولتی عاری از خطا نیست، ادامه داد: امروز در شرایطی قرار داریم که همه دنیا عزم خود را برای مقابله با سیاست‌های ایران اسلامی جزم کرده‌اند، به همین خاطر شرایط کنونی ایجاب می‌کند که وحدت را سرلوحه کارهای‌مان قرار دهیم، هر چند معتقدیم در چنین شرایطی نیز نباید فضای انتقاد محدود شود.

معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در سطوح ملی، از آن‌ها به خاطر روزه سکوتی که اختیار کرده‌اند، به عنوان مرده متحرک یاد کرد و گفت: با وجود اینکه همه از تفکرات سیاسی بنده که اصلاح‌طلب هستم، باخبرند اما از همه گروه‌ها دفاع می‌کنم زیرا اعتقاد راسخ به این مهم دارم که ایران اسلامی متعلق به همه جناح‌ها است.