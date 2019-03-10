به گزارش خبرگزاری مهر، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه «اشپیگل» در همنوائی با شرکای غربی خود ضمن مداخله در امور داخلی ونزوئلا گفت: اتحادیه اروپا آماده است تا در صورت نیاز تحریم‌های بیشتری را علیه کاراکاس وضع کند!

وزیر خارجه آلمان در ادامه با ادعای اینکه وقت کُشی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پذیرفتی نیست، مدعی شد: تغییری در تصمیم ما برای حمایت از خوان گوایدو (شورشیان مورد حمایت آمریکا در ونزوئلا) ایجاد نخواهد شد. این موضوع با اخراج سفرای ما توسط مادورو نیز عوض نمی‌شود.

هایکو ماس در ادامه اعلام سفیر آلمان در ونزوئلا به عنوان «عنصر نامطلوب» را موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع نیز دانست.