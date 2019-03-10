آمادگی ترامپ برای سومین دیدار با رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی آمریکا از آمادگی دونالد ترامپ برای ارتباط مجدد با کره شمالی خبر داده و گفته است که اگرچه رئیس جمهوری آمریکا از دیدار سوم با رهبر کره شمالی استقبال می‌کند، اما هنوز برای این نشست برنامه ریزی نشده است.‌

بولتون همچنین با سکوت درباره برخی خبرها پیرامون احتمال آزمایش موشکی کره شمالی، مدعی شده که واشنگتن، پیونگ یانگ را زیر نظر دارد.

با این حال بولتون گفته است که اگر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی پس از وعده توقف آزمایش‌های موشکی در اجلاس ویتنام، به آزمایش موشکی روی آورد، این موضوع ترامپ را بسیار ناامید خواهد کرد.

مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین از پنج بار وعده کره شمالی برای دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود از سال ۱۹۹۲ خبر داده، هرچند به گفته او تا کنون هیچ گاه کره شمالی به این وعده‌ها عمل نکرده است.

بولتون علاوه بر این گفت: ترامپ برای توافق با کره شمالی، تحت فشار نیست، اما خواهان یک توافق مناسب است.

آخرین دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا که در ویتنام برگزار شد، بدون هیچ نتیجه‌ای و به صورت نیمه کاره به پایان رسید. گفته شده است دو طرف بر سر موضوعات مهمی همچون خلع سلاح هسته‌ای و تحریم‌ها دارای اختلاف نظر بوده‌اند.