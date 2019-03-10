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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۵۳

دانیل اورتگا: انتخابات زودهنگام خیر؛ آزادی زندانیان سیاسی آری

دانیل اورتگا: انتخابات زودهنگام خیر؛ آزادی زندانیان سیاسی آری

رئیس جمهوری نیکاراگوئه در سخنانی ضمن عدم قبول برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور با درخواست کلیدی مخالفان مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه ضمن قبول یکی از خواسته‌های کلیدی مخالفان در سخنانی اعلام کرد که آزادی زندانیان سیاسی را می‌پذیرد؛ اما برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور را نخواهد پذیرفت.

دولت نیکاراگوئه بیان کرد: متعهد شده‌ایم تا دموکراسی را تقویت کنیم، به نظم بر اساس قانون اساسی احترام می‌گذاریم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برای سال ۲۰۲۱ میلادی را مدنظر قرار می‌دهیم.

این در حالیست که مخالفان دولت منتخب نیکاراگوئه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در سال جاری میلادی هستند.

کد مطلب 4564627

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