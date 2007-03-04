سفرا و دیپلماتها در پارک گفتگو درخت می کارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران ، به جایگاه ویژه درخت و فضای سبز در میان ایرانیان اشاره کرد و گفت: درختکاری سنتی است که ریشه در آینده نگری ایرانیان دارد، از این رو روز 15 اسفند ماه نیز به همین عنوان در تقویم ملی ما گنجانده شده است و شهرداری تهران نیز همه ساله اقدام به توسعه و ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از فضای سبز شهری و همچنین توزیع گسترده نهال بین شهروندان تهرانی می کند.

علیرضا جدایی افزود: امسال نیز شهرداری تهران مراسم روز درختکاری را به شکل ویژه و با ابعاد بین المللی اجرا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کاشت 5/3 میلیون اصله درخت در سال جاری از برنامه های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران است ، گفت: این در حالی است که سال 2007 از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) به عنوان سال توسعه درختکاری نام گرفته و مقرر شده طی یک برنامه تعداد یک میلیارد اصله درخت در سراسر کره زمین کاشته شود.

جدایی در باره برنامه مذکور گفت: با همکاری اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران ، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ، دفتر سازمان ملل در تهران و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه ای با حضور شهردار تهران ، سفرا ، مقام های ارشد دیپلماتیک و نمایندگان سازمان های منطقه ای و بین المللی مستقر در تهران در روز 15 اسفند ماه در پارک گفتگو اقدام به کاشت نهال با هدف توسعه ارتباطات و دوستی ها میان تهران و سایر پایتخت های جهان خواهند کرد.