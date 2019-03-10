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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

در پیام تبریک نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه مطرح شد؛

سردار سلیمانی نشان «ذوالفقار» را ازفرمانده معظم کل قوا دریافت کرد

سردار سلیمانی نشان «ذوالفقار» را ازفرمانده معظم کل قوا دریافت کرد

نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه اهدای نشان «ذوالفقار» از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای را به سردار قاسم سلیمانی تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه اهدای نشان «ذوالفقار» از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای را به سردار قاسم سلیمانی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«برادر عزیز و گرامی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

دریافت نشان ذوالفقار، بالاترین مدال افتخار جمهوری اسلامی ایران از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز را به جنابعالی، ملت شریف ایران، فرماندهان و پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و به تمامی دوستداران سردار تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به علت رضایت مولا و مقتدایمان از جناب عالی و خدمات صادقانه و خالصانه تان بر خود می بالم و از خداوند عزیز و مهربان عزت بیش از پیش شما را خواهانم. موفق و پیروز و سربلند باشید.

نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه
برادرتان: علی شیرازی»

کد مطلب 4564632

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    نظرات

    • احمد ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      3 3
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      این نشان برازنده سردار میباشد و این بنده حقیر که سرباز این مملکتم به سرلشکر قاسم سلیمانی تبریک عرض میکنم
    • ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      2 0
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      مبارکت باد سردار. مایه افتخار همه ایرانیان هستی
    • شیرزاد ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      با عرض سلام. اهدای نشان ذوالفقار از دست رهبر معظم انقلاب به سردار سلیمانی تبریک عرض می کنم. این نشان برازنده حاج قاسم می باشد
    • مهدی اسماعیلی IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      2 0
      پاسخ
      بنازم مالک اشتر زمان را تبریک عرض می کنم امیدوارم در همه ی مراحل زندگی موفق باشید
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
      3 0
      پاسخ
      کسی که از جانش میگذرد خداوند به بالاترین درجات او را میرساند مبارکت باشد ذوالفقارعلی

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