سردار سلیمانی نشان «ذوالفقار» را ازفرمانده معظم کل قوا دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه اهدای نشان «ذوالفقار» از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای را به سردار قاسم سلیمانی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«برادر عزیز و گرامی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی

دریافت نشان ذوالفقار، بالاترین مدال افتخار جمهوری اسلامی ایران از دست فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز را به جنابعالی، ملت شریف ایران، فرماندهان و پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و به تمامی دوستداران سردار تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به علت رضایت مولا و مقتدایمان از جناب عالی و خدمات صادقانه و خالصانه تان بر خود می بالم و از خداوند عزیز و مهربان عزت بیش از پیش شما را خواهانم. موفق و پیروز و سربلند باشید.

نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه

برادرتان: علی شیرازی»