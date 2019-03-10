بیانیه حامی مالی استقلال در مورد بلیت فروشی دیدار با العین

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: با توجه به حساسیت مسابقه تیم‌های استقلال ایران و العین در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و در پی حواشی ایجاد شده جهت نحوه فروش بلیط این دیدار، اسپانسر باشگاه به منظور تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشتر هواداران استقلال بیانیه آرا به شرح زیر منتشر می‌کند:

دیدار حساس استقلال ایران و العین امارات در پیش است و حامی مالی استقلال همچون ماه‌های گذشته و با پایبندی به بندهای قرارداد فیمابین و در راستای تسهیل حضور هواداران استقلال و فراهم شدن بسترهای لازم جهت حمایت همه جانبه از این نماینده کشورمان در رویارویی با حریفان آسیایی از جمله العین، آمادگی کامل دارد تا فروش بلیط دیدار با العین به صورت الکترونیکی و حضوری را انجام دهد. متأسفانه برخلاف تعهدات و برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد اقدامات کاملاً غیرحرفه ای از سوی برخی مدیران باشگاه استقلال هستیم.

معرفی سه مجموعه ورزشی در تهران یکی از رفتارهای غیرحرفه ای مدیران فوق الذکر است که بدون در نظر گرفتن شرایط حضور هواداران استقلال در شهرستان‌های مختلف و بدون ارزیابی وضعیت حضور هواداران پایتخت نشین نیز مشکلاتی را برای علاقه مندان استقلال ایجاد نموده است. یک بررسی کلی نشان می‌دهد هزینه ایاب و ذهاب هواداران شهرستانی و تهرانی جهت مراجعه به سه مجموعه معرفی شده برای تهیه بلیط به صورت حضوری از هزینه خرید بلیط نیز بیشتر خواهد شد. علاوه بر این موجبات اتلاف وقت هواداران تیم استقلال را در پی خواهد داشت.

ناهماهنگی‌های فوق به حدی جدی و نامتعارف بوده که مدیران مجموعه‌های ورزشی انقلاب و شهید شیرودی به صراحت اعلام نموده اند که امکان فروش فیزیکی بلیط در این اماکن فراهم نمی‌باشد. به عنوان حامی مالی باشگاه استقلال تأکید داریم که دیدار استقلال ایران و العین امارات به مثابه یک رویداد ملی است و در این بازی بین المللی نباید میزبانی نماینده کشورمان را قربانی برخی بیملاحظه گری‌ها و نامدیریتی ها کنیم.

با استناد به قرارداد فیمابین بین حامی مالی و باشگاه استقلال ایران، فروش بلیط (حضوری و اینترنتی) جز وظایف حامی مالی است. به لحاظ مالی اسپانسر باشگاه در این بحث ذینفع نمی‌باشد و حتی هزینه‌های جانبی مربوطه اعم از چاپ، فروش، توزیع و … را عهده دار است. و تاکنون با اتکا به اصول حرفه‌ای تا حد ممکن شرایط را برای حضور همه جانبه هواداران تیم استقلال ایران فراهم نموده است. بنابراین اسپانسر باشگاه استقلال ایران به صراحت اعلام می‌کند که بستر و امکانات لازم را در اختیار دارد و می‌تواند در اسرع وقت و به بهترین شکل ممکن بلیط‌ها را به دست هواداران عزیز برساند.

این شرکت مکاتبات متعددی را با باشگاه استقلال و سایر مراجع ذیربط انجام داده است تا از اتفاقات رخ داده که باعث سردرگمی هواداران محترم استقلال شده است جلوگیری به عمل آورد. پیرو اعلام‌های مکرر قبلی تأکید می‌شود مکانیزم فروش اینترنتی و حضوری بلیط مسابقات به صورت کامل فراهم است. مکانیزمی که در تمامی مسابقات گذشته (داخلی و آسیایی) بدون هیچ مشکلی انجام شده است.

حامی مالی در طول مدت قرارداد و طبق مفاد آن در کنار استقلال بوده کما اینکه جهت رفع دغدغه هواداران این باشگاه بزرگ کشورمان در زمینه تأمین اعتبارات و رضایت قلبی هواداران از هیچ کوششی دریغ نکرده است و پرداختی‌های مستند مازاد از تعهدات قراردادی جهت خرید بازیکن، هزینه‌های جانبی و تسویه بدهی‌ها گواه این مطلب است.

بدیهی است برای دیدار استقلال ایران و العین امارات کلیه عواقب ناشی از ناهماهنگی‌های مدیران استقلال و عدم پایبندی آنها به قرارداد رسمی و نادیده گرفتن شأن و منزلت هواداران مستقیماً بر عهده عاملان این بی نظمی خواهد بود.

تا زمان دیدار استقلال و العین کمتر از ۴۸ ساعت باقی مانده است. امیدواریم با درایت مدیرعامل باشگاه و هماهنگی با مدیران زیرمجموعه شرایط فراهم شود تا استقلال ایران بتواند در روز سه شنبه از حمایت حداکثری هواداران خود بهره مند شود.