"صحیفه عشق" در رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه "صحیفه عشق" 28 صفر از ساعت نه تا 11 ظهر از رادیو ایران پخش می‌شود. در این ویژه برنامه گزارشی از رویدادهای هنری چون موسیقی، سینما، تئاتر، سمینارها، کنفرانس‌ها و کارهای تحقیقاتی ارائه می‌شود. معرفی کتاب‌های منتشر شده در سال پیامبراعظم (ص)، گفتگو با نویسندگانی چون جعفر سبحانی، جواد محدثی و شاعرانی که در این زمینه شعر سروده‌اند، بررسی سیره فردی، اخلاقی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و اقتصادی از دیگر بخش‌های این ویژه برنامه است.

در این برنامه دکترصادق آئیه‌وند و رسول جعفریان به بررسی زندگی حضرت محمد (ص) می‌پردازند. معرفی داستان‌های کوتاه و نمایشی از زندگانی امام حسن مجتبی (ع)، فرازهایی از زندگانی امام حسن مجتبی (ع) و ارتباط با شهر مدینه از بخش های دیگر برنامه است. ویِژه برنامه "صحیفه عشق" به سردبیری و نویسندگی سلمان طاهری و تهیه‌کنندگی محمد طارمی از رادیو ایران پخش می‌شود.