به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری و در آستانه چهلمین سال تأسیس این نهاد در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: سال ۹۷ با همه فراز و نشیب‌ها توانستیم تا حدی آرامش مددجویان را حفظ کنیم و به شکلی برنامه ریزی کردیم که مشکلات اقتصادی کمتر بر آنها تأثیر گذار باشد.

وی افزود: در سال جاری طبق برنامه پیش بینی شده هر روز بازدید از خانواده‌های مددجو داشتیم تا بتوانیم مشکلات پیش آمده را در کوتاه‌ترین زمان مرتفع کنیم.

صادقی اظهار داشت: بحث توانمندی خانواده‌ها در دستور کار ما به عنوان مهمترین وظیفه این سازمان بود که به نحو احسن اجرا شد، لذا مهمترین وجه تمایز کمیته امداد با سایر ارگان‌ها در خصوص مسئله کارآفرینی این است که ما در کنار خانواده مددجو هستیم و از ابتدا تا حصول نتیجه آنها را همراهی می‌کنیم.

وی به خدمت دیگر کمیته امداد اشاره کرد و اظهار داشت: شفاف سازی از دیگر وظایف مهم این نهاد مردمی است که در دستور کارمان قرار دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۵۰ درصد رشد در مشارکت‌های مردمی داشتیم همچین در مقوله جشن نیکوکاری نیز ۳۰ درصد افزایش کمک‌های مردمی داشته‌ایم.

وی گفت: یکی از اهداف کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش این نهاد است که بحث توانمندسازی را با قوت بیشتر دنبال می‌کنیم و اینکه از افراد توانمند و تحصیلکرده در مدیریت پروژه‌های کمیته امداد استفاده کرده‌ایم.

صادقی ابراز داشت: نکته دیگر توجه ویژه به نسل جوان خانواده‌های تحت‌پوشش کمیته امداد است لذا ما می‌خواهیم فقر بین نسلی را در این خانواده‌ها ار بین ببریم.

وی یادآور شد: در چهلمین سالگرد حیات کمیته امداد هستیم به عنوان یک نهاد خدماتی خواستیم تا عملکرد نیروی انسانی و برآورد کمک به خانواده‌ها را بررسی کنیم که بعد از بررسی متوجه شدیم که چه ذخایری از قبل کمیته امداد در حال کار در کشور هستند.

وی ادامه‌داد: به همین منظور ویژه برنامه‌هایی تحت عنوان رویش اراده‌ها را در فروردین ماه برنامه‌ریزی کردیم که از بچه‌هایی که در سال‌های قبل تحت پوشش کمیته امداد بودند و حالا در بالاترین پست‌های علمی و پژوهشی قرار داشتند خواستیم تا از زندگی خود بگویند و این که آیا کمیته امداد تأثیری در زندگی اجتماعی و تحصیلی آنها داشته است؟

صادقی گفت: سال گذشته چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل مشارکت‌های مردمی وارد کمیته امداد شده که این آمار در سال جاری به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآور شد: در کل استان میزان کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف و سرفصل‌ها در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان بوده که در ۱۱ ماهه سال جاری ۷۹ میلیارد تومان است که در برخی از موارد بیش از صد در صد رشد داشتیم لذا در عمده شاخص‌ها شاهد رشد بودیم.

وی افزود: در ۱۱ ماهه اول سال کمیته امداد (ره) چهار هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد کردیم که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به ۵ هزار شغل خواهد رسید.