به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «الیوت آبرامز» نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور ونزوئلا با نقض مکرر منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل از تلاش برای تحت فشار قراردادن هند به منظور عدم خرید نفت از ونزوئلا خبر داد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور ونزوئلا در این خصوص گفت: به هند می گوئیم که نباید به این دولت کمک کنید؛ بلکه باید در جهت منافع مردم ونزوئلا گام بردارید!

وی در ادامه افزود: کاخ سفید پیام مشابهی را برای سایر دولت‌ها، بانک‌های خارجی و شرکت‌های خصوصی نیز که هم‌اکنون در حال مراوده تجاری با دولت ونزوئلا هستند، ارسال کرده است.