پروژه های عمرانی شهر کرمان سال آینده به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم‌زاده یکشنبه شب در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان ضمن تسلیت شهادت امام هادی (ع) با بیان این مطلب که از اینکه بیش از یک‌سال توفیق خدمتگزاری به مردم شهرمان را داشتم، از خداوند سپاسگزارم، اظهار کرد: بسیار خرسندم که توانستم چهار هزار و ۷۰۰ نفر کارکنان شهرداری در طول سال در حالی به خانه‌ها بروند که در تأمین معاش مشکل نداشته باشند و در کنار آن هم پروژه‌های عمرانی اجرا شوند و برخی از پروژه‌های مانده هم به اتمام برسند.

وی افزود: از مردم شریف کرمان هم که با نجابت و صبوری نواقص را تحمل و با صبوری ما را همراهی کردند، سپاسگزارم.

شهردار کرمان همچنین از اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی کرد و گفت: شورای اسلامی شهر بازوی توانمند شهرداری در مدت شهرداری من بودند و همراهی‌شان با ما به قدری بود که من هیچ وقت دغدغه شورای شهر را نداشتم. به همین دلیل از همه‌ی اعضا که به ما کمک کردند تا بدون دغدغه کارها و پروژه‌ها را اجرا کرده و به ثمر برسانیم، تشکر می‌کنم.

وی تصریح کرد: به ویژه از رئیس شورای اسلامی شهر کرمان که ضمن حمایت از شهرداری، با درایت و خویشتن‌داری اگر انتقاداتی به شهرداری وارد بود، آن‌ها را به ما منتقل می‌کرد، تشکر و قدردانی می‌کنم.

عالم‌زاده افزود: از استاندار کرمان، معاون عمرانی استاندار، اداره کل مالیات و همه دستگاه‌های دولتی که ما را همراهی کردند و نیز از همه همکاران شهرداری که در یک سال اخیر کمک و تلاش کردند، سپاسگزارم.

وی از اصحاب رسانه که در سالی که گذشت، شهرداری را همراهی کردند، نیز تشکر کرد و ادامه داد: مطمئن باشید سال آینده، سال خوبی برای شهر خواهد بود.

عالم زاده با اشاره به اینکه سال ٩٨ سال ثمره بسیاری از فعالیت‌ها و تلاش‌های شهرداریست، گفت: به رسم عید و عیدی دادن، عیدی ما به شهروندان در سال ۹۸، اجرای جشنواره نوبهار، افتتاح و رونمایی از بیش از ٢٠ پروژه شامل بوستان، سفره هفت‌سین و المان‌هاست که تا پایان اسفند ماه جاری افتتاح خواهند شد.

عالم‌زاده تصریح کرد: در ایام عید برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری متعددی تحت عنوان جشنواره نوبهار توسط شهرداری برای مردم برگزار خواهد شد که امیدواریم مورد قبول و پسند مردم واقع شود.

وی ادامه داد: سال آینده با برنامه‌ریزی‌های منسجمی که صورت گرفته، در کنار تعیین تکلیف و اتمام پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های جدیدی را نیز اجرا خواهیم کرد.