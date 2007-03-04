رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به این که اولین مرحله جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از امروز آغاز می شود، گفت: درواقع از امروز قدم های نخست برای این امر برداشته خواهد شد.
محمد حسن نعمت اللهی افزود: جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازسوی مرکزهماهنگی اموربازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصریح کرد: به علت نظارت بربازار میوه و سایر بازارهای شب عید و افزایش حجم کاراین مرکز، بخشی از جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق قبل از عید و بخش دیگربعد از نوروزسال 86 صورت خواهد گرفت.
رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان خاطرنشان کرد: با هماهنگی با شرکت مخابرات نسبت به قطع شماره سریالهایی که به صورت غیرسمی فعال شده اند، اقدام خواهیم کرد که این امر در وهله نخست موجب ضرر مصرف کنندگان می شود.
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