رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به این که اولین مرحله جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از امروز آغاز می شود، گفت: درواقع از امروز قدم های نخست برای این امر برداشته خواهد شد.

محمد حسن نعمت اللهی افزود: جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازسوی مرکزهماهنگی اموربازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصریح کرد: به علت نظارت بربازار میوه و سایر بازارهای شب عید و افزایش حجم کاراین مرکز، بخشی از جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق قبل از عید و بخش دیگربعد از نوروزسال 86 صورت خواهد گرفت.