  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

یک مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان در گفتگو با مهر :

مرحله اول جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق آغاز شد

مرحله اول جمع‌آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق آغاز شد

محمد حسن نعمت اللهی از آغاز مرحله نخست جمع آوری گوشی‌های تلفن همراه قاچاق از امروز خبر داد و گفت: این کار در ابتدا از سطح بازار تهران آغاز می‌شود.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به این که اولین مرحله جمع  آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق از امروز آغاز می شود، گفت: درواقع از امروز قدم های نخست برای این امر برداشته خواهد شد.

محمد حسن نعمت اللهی افزود: جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازسوی مرکزهماهنگی اموربازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با همکاری نیروی انتظامی صورت می گیرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تصریح کرد: به علت نظارت بربازار میوه و سایر بازارهای شب عید و افزایش حجم کاراین مرکز، بخشی از جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق قبل از عید و بخش دیگربعد از نوروزسال 86 صورت خواهد گرفت.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان خاطرنشان کرد: با هماهنگی با شرکت مخابرات نسبت به قطع شماره سریال‌هایی که به صورت غیرسمی فعال شده اند، اقدام خواهیم کرد که این امر در وهله نخست موجب ضرر مصرف کنندگان می شود.

 

کد مطلب 456465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها