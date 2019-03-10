۲۱ پروژه عمرانی در شهر کرمان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ایرانمنش یکشنبه شب در نشست شورای عمومی شهر کرمان گفت: از شهردار کرمان به خاطر پرداخت حقوق و عیدی کارکنان در اسفندماه تشکر می‌کنم، چرا که در سال‌های اخیر این اتفاق نمی‌افتاد و معمولاً با تأخیر پرداخت می‌شد. این تلاش بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر از پروژه‌های عمرانی در حال اجرای شهرداری کرمان در آستانه سال نو بازدید کردیم که بسیار عالی بوده و ما به نوعی با حجم کار عمرانی بالایی که فکر نمی‌کردیم در شرایط مالی و اقتصادی فعلی شهرداری که با اتمام پروژه‌های بزرگی مثل تقاطع‌های غیر هم‌سطح و زیرگذر مواجه است، روبه‌رو شویم.

عضو شورای شهر کرمان تصریح کرد: ۲۱ پروژه عمرانی با متراژ ۹۰ هزار متر مربع شامل بوستان، پیاده‌راه و پارک محله‌ای و حاشیه‌ای در چهار منطقه شهر کرمان در حال اجراست که بسیار عالی بوده و جای تشکر دارد. چرا که مردم شهر از ثمرات آنها به زودی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان هم در این نشست که به بررسی آخرین مصوبات کمیسیون‌ها و رسیدگی به چند نامه رسیده به شورا اختصاص داشت، از زحمات شهردار و تمامی مدیران و کارکنان شهرداری به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی برای آماده‌سازی شهر کرمان برای نوروز امسال تشکر و قدردانی کرد.

محمد فرشاد گفت: هر ساعتی از شبانه روز که از سطح شهر و پروژه‌های آن بازدید کردیم، شاهد حضور، فعالیت و تلاش نیروهای شهرداری بودیم که این اقدام قابل تحسین و تقدیر است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر گفت: امسال بودجه شهرداری کرمان به طور کارشناسی شده و شفاف به شورا ارائه شد.

حسین چناریان افزود: همچنین در بودجه ارائه شده در بخش فرهنگی شاهد تحول و تغییر خوبی هستیم که جای خرسندی دارد. امیدواریم برنامه‌های خوبی در این حوزه اجرا شود.

محمدجواد کامیاب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست گفت: انصافاً امسال بعد از سال‌ها کار، برای اولین بار دیدم که بودجه شهرداری به صورت شفاف به شورا ارائه شد. از این جهت از مجموعه شهرداری کرمان تشکر و قدردانی می‌کنم.

علی بهرامی نایب رئیس شورای شهر کرمان نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از افزایش چشمگیر بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در سال جدید گفت: این افزایش نشان از برداشتن گامی مؤثر به سوی مردم مداری است.