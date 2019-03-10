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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۱:۴۹

عضو شورای شهر کرمان:

۲۱ پروژه عمرانی در شهر کرمان در حال اجراست

۲۱ پروژه عمرانی در شهر کرمان در حال اجراست

کرمان - عضو شورای شهر کرمان گفت: ۲۱ پروژه عمرانی با متراژ ۹۰ هزار متر مربع در چهار منطقه شهر کرمان در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ایرانمنش یکشنبه شب در نشست شورای عمومی شهر کرمان گفت: از شهردار کرمان به خاطر پرداخت حقوق و عیدی کارکنان در اسفندماه تشکر می‌کنم، چرا که در سال‌های اخیر این اتفاق نمی‌افتاد و معمولاً با تأخیر پرداخت می‌شد. این تلاش بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر از پروژه‌های عمرانی در حال اجرای شهرداری کرمان در آستانه سال نو بازدید کردیم که بسیار عالی بوده و ما به نوعی با حجم کار عمرانی بالایی که فکر نمی‌کردیم در شرایط مالی و اقتصادی فعلی شهرداری که با اتمام پروژه‌های بزرگی مثل تقاطع‌های غیر هم‌سطح و زیرگذر مواجه است، روبه‌رو شویم.

عضو شورای شهر کرمان تصریح کرد: ۲۱ پروژه عمرانی با متراژ ۹۰ هزار متر مربع شامل بوستان، پیاده‌راه و پارک محله‌ای و حاشیه‌ای در چهار منطقه شهر کرمان در حال اجراست که بسیار عالی بوده و جای تشکر دارد. چرا که مردم شهر از ثمرات آنها به زودی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمان هم در این نشست که به بررسی آخرین مصوبات کمیسیون‌ها و رسیدگی به چند نامه رسیده به شورا اختصاص داشت، از زحمات شهردار و تمامی مدیران و کارکنان شهرداری به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی برای آماده‌سازی شهر کرمان برای نوروز امسال تشکر و قدردانی کرد.

محمد فرشاد گفت: هر ساعتی از شبانه روز که از سطح شهر و پروژه‌های آن بازدید کردیم، شاهد حضور، فعالیت و تلاش نیروهای شهرداری بودیم که این اقدام قابل تحسین و تقدیر است.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر گفت: امسال بودجه شهرداری کرمان به طور کارشناسی شده و شفاف به شورا ارائه شد.

حسین چناریان افزود: همچنین در بودجه ارائه شده در بخش فرهنگی شاهد تحول و تغییر خوبی هستیم که جای خرسندی دارد. امیدواریم برنامه‌های خوبی در این حوزه اجرا شود.

محمدجواد کامیاب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرمان نیز در این نشست گفت: انصافاً امسال بعد از سال‌ها کار، برای اولین بار دیدم که بودجه شهرداری به صورت شفاف به شورا ارائه شد. از این جهت از مجموعه شهرداری کرمان تشکر و قدردانی می‌کنم.

علی بهرامی نایب رئیس شورای شهر کرمان نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از افزایش چشمگیر بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در سال جدید گفت: این افزایش نشان از برداشتن گامی مؤثر به سوی مردم مداری است.

کد مطلب 4564657

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