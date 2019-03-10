سرپرست اداره کل محیط زیست استان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست استان سمنان در پی بازداشت دامن‌گیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان به جرم تخلفات مالی، امیر عبدوس را به عنوان سرپرست این اداره کل منصوب کرد.

امیر عبدوس سابقاً معاون محیط زیست استان سمنان نیز بوده است.

وی مدتی سابقه مدیرکلی در اداره حفاظت از محیط زیست استان گلستان را نیز در کارنامه دارد.

دامن گیر هفته گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. در جریان این پرونده که مورد تائید مقامات قضائی استان سمنان نیز رسید، معاون وی نیز دستگیر شده است.

هنوز از سرنوشت پرونده دامن‌گیر اطلاعی در دست نیست.

محیط زیست استان سمنان این روزها با صدور حکم تعطیلی معدن بوکسیت، آغاز بهار طبیعت و ضرورت مقابله با شکار غیرمجاز، تخریب‌های صورت گرفته توسط معادن در سراسر استان سمنان و تخلفات مالی صورت گرفته در بدنه اداره کل محیط زیست با مشکلات و چالش‌های عدیده ای روبرو است.