تعریف ۲۴ هزار نفر ظرفیت اسکان نوروزی در خرمشهر

سجاد پاک‌گوهر در گفتگو با خبرنگار مهر، به فراهم شدن شرایط اسکان مسافران نوروزی در خرمشهر اشاره و اظهار کرد: ۴۸ مدرسه با ظرفیت اسکان سه هزار و ۵۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر ظرفیت هتلی و ۴۰ چادر برای اسکان مسافران نوروزی در خرمشهر پیش‌بینی‌شده است.

دبیر ستاد نوروزی خرمشهر از فراهم بودن ظرفیت اسکان برای ۲۰ هزار نفر از کارون‌های راهیان نور نیز خبر داد و گفت: در خرمشهر امکان اسکان ۲۰ هزار نفر از راهیان نور فراهم‌شده که از این میان اردوگاه شهید باکری به‌تنهایی ظرفیت اسکان ۱۶ هزار نفر را دارد.

وی افزود: با در نظر گرفتن امکان بارندگی در ایام نوروز، طی مذاکرات انجام‌شده با مسئول اداره اوقاف خرمشهر، ۱۴ حسینیه و مسجد برای مواقع ضروری تعیین و تمهیدات لازم برای انتقال سریع مهمان‌ها در مواقع بارندگی از کمپ‌ها و چادرها به این حسینیه‌ها و مساجد دیده‌شده است.

پاک‌گوهر در ادامه به برشماری اقدامات انجام‌شده از سوی ستاد سهیل خدمات سفر و ستاد نوروزی خرمشهر برای استقبال از مسافران در سال جدید پرداخت و بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری موجود در منطقه، خرمشهر هرساله یکی از هدف‌های سفر گردشگران در نوروز بوده است و امسال نیز به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی افزایش ورود میهمان نوروزی به این منطقه نسبت به سال‌های قبل پیش‌بینی می‌شود، در این شهر تاکنون سه جلسه ستاد نوروزی و دو جلسه در خصوص ساماندهی سواحل و تفرجگاه برگزارشده است.

وی افزود: نتیجه این جلسات تشکیل کمیته‌های دهگانه نوروزی، ابلاغ احکام و شرح وظایف و نیز تدوین شیوه‌نامه فعالیت متقاضیان ارائه خدمات گردشگری آبی شامل کشتی‌ها، لنج‌ها و قایق‌ها بوده است.

دبیر ستاد نوروزی خرمشهر بابیان اینکه کمیته‌های دهگانه نوروزی خرمشهر از ابتدای اسفند فعالیت‌های خود را برای استقبال از میهمانان نوروزی آغاز کرده‌اند، از برگزاری مانور ستاد نوروزی به‌منظور سنجش میزان آمادگی این کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعال نوروزی خبر داد.

وی در این رابطه توضیح داد: دو مانور ستاد نوروزی در خرمشهر پیش‌بینی‌شده است که یک مانور هفته گذشته برگزار و مانور بعدی در هفته آینده برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه‌های خدمات شهری توسط شهرداری، استقرار اکیپ امدادی سیار هلال‌احمر، استقرار ایستگاه سلامت مرکز بهداشت، گشت زنی ایمنی دریایی بندر و دریانوردی، راه‌اندازی ستاد اسکان آموزش پرورش، نظارت بر تأسیسات اقامتی ازجمله هتل و مهمانداری، بررسی میزان رضایت اقامت‌کنندگان در مراکز اقامتی، برپایی تور گردشگری دریایی با پشتیبانی گشت ایمنی دریایی و گشت انتظامی شهری را ازجمله برنامه‌های اجراشده در مانور ستاد نوروزی خرمشهر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خرمشهر در ادامه به برشماری محورهای گردشگری خرمشهر پرداخت و گفت: در خرمشهر سه محور اصلی گردشگری وجود دارد که محور اول، اماکن بازمانده از دوران دفاع مقدس و آثار جنگ تحمیلی است که برخی از این مناطق در نقشه‌های تهیه‌شده توسط شهرداری خرمشهر مشخص‌شده‌اند.

وی گردشگری آبی را دومین محور گردشگری خرمشهر برشمرد و بیان کرد: محور گردشگری آبی خرمشهر هرساله شاهد ظرفیت رو به رشد و استقبال هر چه بیشتر بوده است که برای امسال نیز تلاش شده که سطح استاندارد گشت‌های آبی افزایش یابد و بر همین اساس بندر خرمشهر تنها به شناورهای استاندار اجازه فعالیت می‌دهد و شرط داشتن بیمه و لوازم ایمنی همچون جلیقه نجات لحاظ شده است.

پاکگوهر بازارهای خرمشهر را به دلیل قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد اروند سومین محور اصلی گردشگری این شهر دانست و از گردشگری روستایی، گردشگری صنعتی همچون بندر، گردشگری طبیعی که شامل پرنده‌نگری در تالاب ناصری است به‌عنوان دیگر محورهای جذب گردشگران و مسافران نوروزی به خرمشهر یادکرد.