۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در آذربایجان غربی جان باخته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، علی شرق در این خصوص افزود: طی یک هفته گذشته ۳۵ نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی دست ساز در استان مسموم شده و ۱۴ درصد از این افراد جان باخته‌اند.

وی با بیان اینکه از این افراد ۱۴ نفر پس از مداوا از بیمارستان مرخص شده‌اند ادامه داد: چهار نفر از این بیماران نیز در بخش ICU تحت مراقبت‌های ویژه هستند و حال آنها وخیم است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: از کل ۳۵ نفر فرد مسمومی که در بیمارستان طالقانی پذیرش شده‌اند، ۲۲ نفر از بوکان، ۱۱ نفر از ارومیه و ۲ نفر از پیرانشهر بودند.

شرق با بیان اینکه کبد، کلیه و چشم این افراد بیشترین آسیب را با مصرف مشروبات تقلبی و دست ساز دیده است افزود: علت مسمومیت این افراد در ارومیه با انجام آزمایشات لازم در دست بررسی است.

سه نفر از عاملان اصلی تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی در بوکان توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.