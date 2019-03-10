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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۲:۳۹

طی هفت روز گذشته؛

۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در آذربایجان غربی جان باخته اند

۵ نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در آذربایجان غربی جان باخته اند

ارومیه - مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: طی هفت روز گذشته پنج نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز در استان جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، علی شرق در این خصوص افزود: طی یک هفته گذشته ۳۵ نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی دست ساز در استان مسموم شده و ۱۴ درصد از این افراد جان باخته‌اند.

وی با بیان اینکه از این افراد ۱۴ نفر پس از مداوا از بیمارستان مرخص شده‌اند ادامه داد: چهار نفر از این بیماران نیز در بخش ICU تحت مراقبت‌های ویژه هستند و حال آنها وخیم است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: از کل ۳۵ نفر فرد مسمومی که در بیمارستان طالقانی پذیرش شده‌اند، ۲۲ نفر از بوکان، ۱۱ نفر از ارومیه و ۲ نفر از پیرانشهر بودند.

شرق با بیان اینکه کبد، کلیه و چشم این افراد بیشترین آسیب را با مصرف مشروبات تقلبی و دست ساز دیده است افزود: علت مسمومیت این افراد در ارومیه با انجام آزمایشات لازم در دست بررسی است.

سه نفر از عاملان اصلی تولید و توزیع مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی در بوکان توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

کد مطلب 4564677

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